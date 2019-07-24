不另課數位服務稅 財政部：已對境外電商課稅

2019-07-24 20:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



法國將開始徵收數位服務稅，不過我國財政部表示不會跟進，主要有兩大理由，首先是稅制不同，其次台灣已在現行稅制下針對境外電商課稅。財政部表示，台灣透過簡化課稅方式，對於數位服務的課稅可說是「領先全球」，且不論營業稅、營利事業所得稅都能課到。

法國參議院11日通過新法令，成為歐盟第一個徵收「數位服務稅」的國家，並追溯至今年1月1日適用，蘋果（Apple）、臉書（Facebook）等跨國集團首當其衝。

對此財政部官員表示，台灣不會跟進課徵數位服務稅。首先，歐洲國家稅制與台灣不同，法國等國家判斷課稅權的依據，是根據該公司在境內是否有「固定營業場所」；而台灣課稅權判定則是根據是否有我國來源所得。

由於多數提供數位服務的跨國公司，通常不會在當地設有常設機構，對法國等國家而言，就行程租稅漏洞，因此必須透過課徵數位服務稅，藉此來「補破網」。

但台灣稅制採「來源法則」，公司如果有我國來源所得就要課稅，對於像是線上訂房網、叫車平台等提供數位服務的境外電商，財政部在現行稅制下已有一套課稅方法，該課的稅都課得到。

依財政部規定，在中華民國境內無固定營業場所但銷售電子勞務給境內自然人的境外電商，年銷售額只要逾新台幣48萬元者，就必須辦理稅籍登記，報繳營業稅。

而有了稅籍登記作為基礎，國稅局可推算境外電商在台灣的銷售狀況，境外電商可採核實計算所得額並繳稅外，也可申請按營業項目適用同業利潤標準淨利率計算所得，再根據「利潤貢獻度」，計算應稅所得。

對於法國開始課徵數位服務稅，財政部官員解讀，對這些歐洲國家而言應只是暫時性解決方案，事實上，經濟合作發展組織（OECD）已在整合數位稅方案，預計今年10月向G20提出版本，屆時才會有長治久安的課稅方案。

不過在那之前，台灣已透過簡化方式在既有稅制下來課稅，可說是領先全球。