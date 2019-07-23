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國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

政府課空屋稅打四大如意算盤 專家：未必能如意

2019-07-23 12:08經濟日報 記者游智文╱即時報導

財政部近來針對是否課徵空屋稅進行研究，並預計本月底提出報告。吉家網不動產董事長李同榮表示，官方研究課徵空屋稅，可能是認為可以得到四項好處，但四大好處其實都有盲點，如意算盤未必能如意。

李同榮表示，應不應該加徵空屋稅，各方見解不一，就官方角度來看，課徵空屋稅有四大益處。

第一、加徴空屋重稅可以增加稅收。

第二、對富人加稅可以降低民怨，選舉將至又可爭取基層選民認同，尤其買不起房的年青人一定全力支持。

第三、空屋稅可以涵蓋空店稅，解決傳統商店偏高空置率。

第四、提空屋稅可以掩飾社會住宅政策跳票缺失。政府如意算盤是提空屋稅企圖逼空屋轉入租賃公宅，可以不再蓋公宅。

李同榮認為，這四項益處看似不錯，但都有盲點。

首先在增加稅收部分，空屋如何定義? 政府真的課得到稅嗎？

其次，對富人加稅雖可讓年輕人喊爽，但對居住正義有幫助嗎？他們會實際受惠嗎？不能受惠，未必能獲得支持。

第三，傳統商圈空置率偏高是不僅是租金問題，也是商圈競爭力問題？只用空屋稅恐難讓商圈起死回生。

最後，想用提空屋稅逼迫空屋轉入租賃公宅，結果可能只是把空屋逼入交易市場，對改善年輕人居住問題幫助不大。

李同榮表示，空屋問題關鍵還在市場機制，政府要做的是如何建構良好的市場機制與多元化的投資環境，避免房地產炒作環境，進而能降低空屋率。台灣非自用持有稅的確偏低，但需要全面性檢討革新，而不是曡床架屋，稅上加稅。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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