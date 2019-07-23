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貿易戰下的避風港 台商前進越南須留意哪些重點？

2019-07-23 12:04經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

美中貿易戰火延燒，加速東協經濟崛起，其中越南更因產業鏈完整，成為台商布局首選。資誠聯合會計師事務所提醒，台商前進越南，務必留意三大重點，包括評估投資策略、審酌公司定位及集團整體稅負影響。

資誠越南市場負責會計師薛守宏表示，向來仰賴中國生產、外銷歐美市場的台灣企業， 從數年前就開始踏出多元布局的腳步，根據《2019資誠臺灣企業領袖調查報告》顯示，就企業成長的海外市場來說，越南的重要性從2018年的9%倍增至18%，成為台灣企業領袖眼中重要的市場，台商應積極思考將東南亞的內需轉化成長期的市場。

資誠全球稅務服務會計師劉欣萍指出，越南已簽定多國或雙邊貿易協定，當越南廠商出口貨物至其他國家時，關稅優惠成為外商投資的一大吸引力，強化越南企業前進世界各國的貿易競爭力，使越南企業更深入參與全球生產鏈和價值鏈的布局。

劉欣萍表示，近期受中美貿易戰影響，許多跨國企業紛紛調整生產鏈，將生產基地轉往越南，因此越南關稅議題成為近期討論的焦點。

越南財政部海關總局今年6月頒布第4138號函有關在地出口退稅事宜，越南企業進口原物料用於加工生產，產品完成後出口或銷售予外國廠商，但外國廠商指定將貨物交給在越南的其他廠商（以在地出口方式出口），針對使用於生產在地出口貨品之原物料的進口關稅得以豁免；其他稅捐（例如營業稅）得否豁免，則尚待釐清，台商應持續關注法令發展，並就個案情況諮詢專業意見，以免誤用。

劉欣萍分析，企業跨國布局越南時，應先了解當地相關法規量身定做投資架構，務必留意三大重點：一、評估投資策略，包括股利政策等；二、審酌公司定位，妥適安排越南公司的交易模式及利潤配置；三、評估集團整體的稅負影響。

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