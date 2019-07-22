住宅補貼申請今日開跑 哪些人可受惠？

2019-07-22 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



2019年度住宅補貼今（22）日開始受理申請，項目包括租金補貼65,963戶、自購住宅貸款利息補貼4,000戶、修繕住宅貸款利息補貼2,000戶。此外，今年還多了線上申請的途徑，民眾可於網站登入資料，並將各項證明文件上傳至網站，省去郵寄作業，也不必再多跑一趟。

由於政府資源有限，住宅補貼訂有計畫戶數，並採評點制度，符合資格條件者須按評點制度排序，評點分數較高者可優先獲得補貼。

租金補貼金額依據不同地區，提供四種補貼金額，台北市每戶每月最高新台幣5,000元；新北市、桃園市、台中市、新竹縣市，每戶每月最高4,000元；台南市與高雄市，每戶每月最高3,200元；其餘縣市，每戶每約最高補助3,000元。

自購住宅貸款利息補貼的優惠貸款額度，則依購屋地區分為三種級距，台北市最高為250萬元、新北市最高為230萬元、其他直轄市、縣（市）最高為210萬元；修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款額度皆為最高80萬元。

至於過去常有民眾反映，礙於房東課稅問題，租金補貼對房客來說根本「看得到吃不到」，目前政府已經祭出誘因，房東若是出租給符合租金補貼申請資格的房客，享有綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅、房屋稅適用自用住宅稅率1.2％、地價稅適用自用住宅用地稅率千分之二等稅賦優惠。

內政部營建署表示，有申請需求的民眾，可於7月22日至8月30日受理申請期間內，就近到直轄市、縣（市）政府免費索取紙本的申請書及「問與答」。申請時，可以書面向戶籍所在的地方政府提出申請，或是採取線上申請方式，於網站登打申請資料，並將各項證明文件上傳至網站，可省去郵寄，也不必再跑到地方政府申請。

必須注意的是，已接受租金補貼者若有遷居情形，務必於遷移後三個月內向遷移後的直轄市、縣（市）政府辦理遷移申請。受補貼期間如另取得住宅，或將受利息補貼的住宅移轉予配偶或直系親屬以外的第三人者，則應事先主動通報直轄市、縣（市）政府，避免溢領補貼。