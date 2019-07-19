四縣市財政亮紅燈 苗栗縣還要還債28年

2019-07-19 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



財政部國庫署官員今（19）日受訪表示，目前全台共有苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、南投縣等四縣市，因過度舉債而列管輔導，其中苗栗縣政府財政問題最為嚴重，自2012年以來連年超限舉債，預定2047年才有望解除超額舉債問題。

財政部國庫署官員表示，苗栗縣政府自從2012年起便超出舉債限額，《公共債務法》規範其長期債務舉債上限不得超過歲出總額50%，然而時至2018年最新統計資訊，苗栗縣政府仍舉債數字仍占歲出總額63%，嚴重超出法定額度。

官員表示，為了解決財政問題，苗栗縣政府在財政部債務分級管理標準中，被列為「超強度」管理對象。依據苗栗縣政府所提改善計畫，該轄內已成立跨局處債務改善小組，逐年償還欠債，目標在2040年解除長期債務舉債超限狀況，短期債務舉債超限則應於2047年前完成。

官員表示，目前苗栗縣政府透過開徵地方稅收、土地與場館活化等措施，於2012年至2018年間，已清償14.75億元公債，逐年改善其財政狀況。

同樣被列為「超強度」管理對象的宜蘭縣政府，從2011年發生舉債超限的狀況，至今已還債36.74億元，長期債務已經解除超限狀態，但短期債務仍超出債限範圍。新竹縣與南投縣則列在「強度」管理名單，雖然未發生舉債超限的狀況，但是舉債金額分別在2017年與2016年達到預警標準遭列管，至今已分別還債33.6億元與8.42億元。