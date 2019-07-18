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車輛汰舊換新補貼政策 迄今減徵貨物稅近300億元

2019-07-18 17:26經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

資料來源：財政部
資料來源：財政部
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貨物稅條例》第12條之5在2016年1月公告施行，針對汽車、機車汰舊換新者，分別減徵最高5萬元、4千元貨物稅，為期五年，藉此鼓勵民眾汰舊換新。根據財政部統計，實施第一年減徵68億元，第二、三暴增至93億元及94億元，今年上半年則為42億元，累計減徵近300億元。

財政部指出，貨物稅減徵金額占應徵貨物稅金額比重，2016年為3.6%，2017、2018年增至5%，今年上半年則為4.6%，顯示汰舊換新政策獲得民眾響應。

若以各車種減徵金額所占比重來看，今年前6月以小客車占61%最大，其次機車占17%，小客貨兩用車占14%，小貨車占7.4%；相較於2016年，以小貨車、小客貨兩用車增加2.2及減少3個百分點最多。

觀察國內新汽車掛牌數變化，2014年受換車潮影響，銷售量為42.4萬輛，創下2006年以來新高，2016年又因實施車輛汰舊換新減徵貨物稅政策，刺激車市買氣，銷量連續二年達44萬輛以上。

民眾購買新汽車使用減徵優惠比率在2016年為26%，其後均逾33%，累計至今年6月減徵車輛達187萬輛。

財政部指出，由於實行車輛汰舊換新政策，10年以上老舊汽、機車占比自2016年起轉呈下降，今年5月底已經降至50.1%，有助於提升車輛行車安全與空氣品質。

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