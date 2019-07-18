節能家電退稅 已7.5萬台申請、核退0.73億元

2019-07-18 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka（左）、政務委員龔明鑫（右）提醒民眾把握機會，換購節能家電，享受政府提供的優惠。記者林河名／攝影 分享 facebook 財政部統計指出，車輛汰舊換新補貼政策自2016年1月施行至今，累計減徵貨物稅近300億元，汰換車輛187萬輛，且減徵金額逐年攀升，顯現汰舊換新政策獲得民眾響應。此外今年6月15日起購買節能家電也可申請退稅，一個月下來，申請件數近7.5萬台，已核退約0.73億元。

財政部表示，貨物稅條例第12條之5公告施行以來，針對汽車、機車汰舊換新者，可分別減徵最高5萬元、4千元，以鼓勵民眾提早汰換舊車換新車，兼顧節能減碳及車輛產業發展。

據統計，實施第一年共減徵68億元，第二年、第三年則驟增到93億元及94億元，呈現逐年增加，而今年前六月共42億元，累計減徵近300億元，可見民眾積極響應老車汰舊換新。

其中若以車種來分，今年前六月以小客車占比六成一最高，其次則為機車占一成七。

財政部表示，觀察國內新車掛牌數變化，2016年實施車輛汰舊換新減徵貨物稅政策後，刺激車市買氣，銷量連兩年達44萬輛以上；此外老舊汽機車占比到今年5月底，也降到50.1%，有助提升車輛行車安全、改善空氣品質。

除了老車汰舊換新，購買節能家電自今年6月15日起也可退稅，截至7月14日止，已有近7.5萬台申請，已核退約4.3萬台，核退金額約0.73億元。