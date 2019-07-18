網頁報稅滿意度高 財政部續推手機綁定自然人憑證報稅

2019-07-18 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



財政部今日指出，今年全面上路的網頁報稅等便民服務措施獲好評，因此將精進報稅措施。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 財政部今（18）日指出，今年全面上路的網頁報稅等便民服務措施獲好評，因此將精進報稅措施，包含預定推動「行動身份識別認證機制」，只要自然人憑證綁定手機，即可用手機報稅。

財政部今日在行政院院會後記者會指出，今年線上版網頁報稅系統全面上線，包含Mac、Linux、Windows系統，獲釋Android、iOS行動裝置都可直接用網頁報稅，民眾使用網頁申報107年度所得稅件數達85.97件，占整體網路申報件數21.7%，較去年成長9.9倍、滿意度為98%。

財政部指出，未來規劃提供長期照顧特別扣除額查詢服務，以及精進線上版報稅程式。未來也將推動「行動身分識別認證機制」，只要自然人憑證綁定手機，就可用手機報稅。

財政部解釋，由於目前民眾使用線上申報，必須經過身份認證過程，多是以自然人憑證或健保卡來認證，但一定要使用讀卡機才能讀取憑證，因此很難用手機或平板報稅。

財政部指出，若配合內政部研發中的「行動身分識別認證機制」，運用新時代網路身分識別標準FIDO（Fast Identification Online） ，可少弔讀卡認證的過程，改以連結手機、生物辨識（如指紋、臉部辨識）方式登入，但只限有生物辨識功能的手機使用。

財政部表示，初步規劃未來民眾可先上內政部網站，將自然人憑證與手機綁定，透過掃描網站提供的QR code，連結至手機APP進行生物辨識便可完成登錄，未來免插卡即可以生物辨識完成身分認證。

行政院長蘇貞昌在院會裁示， 今年線上版報稅及行動支付繳稅大幅成長，感謝政委唐鳳的協助以及財政部的努力。蘇揆也指示財政部持續努力，讓納稅服務更加友善便民。