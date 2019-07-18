107年度所得稅結算申報 營所稅較上年度成長346.52億元

2019-07-18 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今（18）日在行政院會中裁示，政府一方面透過稅制改革降低民眾負擔，也透過政策擴大內需、優化台灣投資環境、帶動經濟發展，讓民眾薪資所得可逐年提升，也因此原估今年所得稅稅收會減少近500元，實際只少145億元，較預期低很多，而退稅額則成長到近500億，顯示稅制優化的結果，讓民眾很有感，同時也讓國家繼續前進。

蘇揆說，107年度所得稅結算申報已順利完成，因此次標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒扣除額提高，大幅減輕薪資所得者、中低所得者以及育兒家庭負擔，共有542萬戶受惠

財政部指出，107年度營所稅部分總申報件數為93.9萬件，較上年度成長2.4%；總自繳稅額新台幣3,792.21億元，較上年增加345.42億元，成長10％；綜所稅總申報件數為629.69萬件，較上年度減少0.14%；自繳稅額扣除退稅額後，稅收淨額1,294.97億元，較上年度1,440.35億元，減少145.38億元，降幅10.09%。

財政部解釋，上述的稅收變動，主要是因為107年起實施所得稅制優化方案，於兼顧租稅公平、經濟效率、稅政簡化及財政收入四大目標下，就不同納稅義務人及各類所得稅負分配，進行結構性調整。

財政部表示，其中因營所稅稅率從17%提高至20%，導致107年度營所稅結算自繳稅額較上年度增加，但因107年度經濟成長率較上年度下降、上市櫃公司獲利減少，稅收實際上增加，但比稅改時預估的增加500多億元有下調。

財政部解釋，綜所稅因採行股利所得課稅新制、調降最高稅率為40%、調高4項扣除額，修正基本生活費比較基準及調高每人基本生活費額度，致107年度綜所稅結算申報淨稅收較上年度減少。

財政部接著指出，但因107年上市櫃公司發放股利較上年增加11.8%，創歷史新高，及107年全體受僱員工每人每月總薪資平均較上年增加3.94%，綜所稅稅基大幅成長，故稅收減少幅度較預期為低。