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買股票沒繳稅 小心罰很重

2019-07-18 13:45聯合晚報 記者程士華／台北報導

私人之間出讓或是買賣未上市、未上櫃股票，報繳的義務主要是落在買方身上。 圖╱聯合...
私人之間出讓或是買賣未上市、未上櫃股票，報繳的義務主要是落在買方身上。 圖╱聯合報系資料照片
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買賣股票要注意，一般如果是透過證交所進行股票交易，隨著交易產生的證券交易稅，多半會由所謂的證券承銷商或經紀商協助代徵，然而財政部北區國稅局提醒，如果不是以證交所等平台進行買賣，而是透過私人之間的買賣與轉讓，就需要由買受方負責報繳證交稅，尤其是未上市、未上櫃的股票，就是最常被忽略的部分。

國稅局官員表示，依據《證券交易稅條例》，買賣股票需要負擔千分之三的證交稅，在大部分常見的交易中，是由證券承銷商或經紀商來協助代徵證交稅並報繳國庫，但如果是私人之間出讓或是買賣未上市、未上櫃股票，雖然在實際的案例中，雙方都會於買賣時約定如何分攤證交稅成本，但是報繳的義務主要是落在買方身上。

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官員表示，在這種案例中，報繳證交稅的期限會比較急促，買受人依規定應該要於買賣交割的次日，也就是最慢要在股票過戶的隔天，填具繳款書並且向國庫繳納該筆交易之證交稅。

官員表示，由於證交稅屬交易稅的性質，稅率僅僅千分之三，證交稅如果遇到漏報繳的案例，在過往的法院判決上會稍為嚴格，法官通常會認定，進行此筆股票交易的雙方都應當具有負擔的能力。

北區國稅局提醒，如果因為一時不察，未依規定報繳證交稅，只要還未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查的案件，納稅人都可依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，自動補報補繳稅款並加計利息，免予處罰。但如果有漏報的情況，又經過稅捐稽徵機關查獲，除補徵稅款外，還須要按照其應納稅額，處一倍至十倍之罰鍰，民眾不可不慎。

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