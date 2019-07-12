《復仇者聯盟》票房猛催 娛樂稅收年增23.5%

2019-07-12 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



「復仇者聯盟：終局之戰」全球票房突破21.88億美元(約新台幣675.19億)，正式打敗「鐵達尼號」成為影史票房亞軍。 圖／摘自迪士尼推特 分享 facebook 電影《復仇者聯盟》系列發威，成功挹注國庫稅收，今年6月娛樂稅收進帳豐碩，電影項目稅收達1,070萬元，較去年同期大幅成長23.5%；6月整體娛樂稅收則為1.4億元，較去年同期成長3%。

復仇者聯盟系列作第四集《復仇者聯盟：終局之戰》於4月24日在台上映，全球票房收入直逼28億元，帶動電影產業話題與商機，票房效果也帶動稅收成長。財政部官員表示，電影票的售價裡面就會包含應收稅款，由電影院作為代徵機關，於次月繳庫，因此5月的票房成長，都會反映在6月的稅收之上。

娛樂稅為地方稅的一種，稅收來源多元，包括電影、演唱會、舞廳、KTV、高爾夫以及近年風行的夾娃娃機店等，都屬於娛樂稅的徵收範圍，稅率亦因各地地方政府規定而有所不同，值得注意的是，娛樂稅的納稅義務實際是在消費者身上，電影院等售票端則為代徵單位。

官員分析，電影類的因為稅款隨票券徵收，娛樂稅收容易受到電影大作票房影響，每當國際電影大作上檔，部內也會觀察這些作品與稅收之間的連動，從今年每個月的電影娛樂稅收來看，1月1,115萬元、2月590萬元、3月766萬元、4月873萬元、5月986萬元、6月1,070萬元，可以發現1月與6月表現最佳，推估分別是收到去年聖誕檔期以及5月復仇者聯盟票房的遞延效益。

但如果從整個2019上半年來分析，電影娛樂稅進帳5,400萬元，對比去年上半年卻有6,000萬進帳，實際上反映出今年電影市場票房不如去年同期，官員認為，這兩年洽逢復仇者聯盟3、4集相繼上映，其票房效益在兩年內持續發威，尤其去年又有《黑豹》、《侏儸紀世界》等鉅作，票房表現確實優於今年上半年。