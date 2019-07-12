全球合作查稅 我明年中加入

2019-07-12 02:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北報導



全球合作查稅時代來臨，財政部政務次長吳自心昨（11）日表示，透過OECD「共同申報及盡職審查準則（CRS）」機制，截至今年6月底，全球各國政府已增加950億歐元（約新台幣3.3兆元）收入，目前有包括日本、新加坡、中國大陸、香港、印尼都加入全球稅務合作行列，台灣也預定於明年6月起加入。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所昨日舉辦的「公司租稅治理新境界」論壇，分析境外資金回台專法、租稅天堂經濟實質法案等跨國性法規變動，吳自心也到場說明相關立法進度。

吳自心表示，台灣將陸續加入CRS實施時程，預定從2020年6月進行金融機構首次申報、同年9月進行首次國際資訊交換、2021年開始參與國際定期申報與資訊交換。這也意味著，台灣未來與國際稅務合作力道加強，企業心存僥倖想透過資訊不對稱來藏富於海外，可能越來越艱難。

吳自心說，國際反避稅合作是不可逆的趨勢，歐盟自從2017年開始發布並持續更新稅務不合作名單，各個租稅天堂也將在今年之內完成經濟實質法規的立法，OECD預定於2022年檢視經濟實質法規的成果，台商如果我們投資要在開曼群島有保持實質活動，成本會非常高，宜儘速依營運實質來調整投資架構，在全球布局下降低租稅風險。

自從OECD在2014年發布CRS準則後，各國展開全球稅務合作，108個國家及地區承諾將加入合作，其中已經有90個國家在2018年底實際交換4,700萬個金融帳戶資訊，帳戶價值約4.9兆歐元（約新台幣171.4兆元），各國政府循此稅遵機制，而增加約950億歐元稅收、利息、罰鍰等相關收入。