企業政治獻金節稅 三個限制

2019-07-12 02:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北報導



政治獻金捐贈雖可節稅，但法規仍針對捐贈額度、公司體質設有三項限制。財政部南區國稅局表示，依據《政治獻金法》規定，營利事業若要針對政黨、政治團體及擬參選人捐贈政治獻金，除捐贈額度要符合限額之外，假如帳面上仍載有累積虧損，且尚未依規定彌補，也不得捐贈政治獻金。 企業捐贈政治獻金，有三項限制。 本報系資料庫 分享 facebook

南區國稅局指出，2020年大選將至，屆時將進行第15任總統、副總統選舉與第十屆立法委員選舉，投票日為1月11日，目前已經有不少擬參選人開始爭取營利事業捐款支持。

然國稅局提醒營利事業注意，對政黨、政治團體及擬參選人的捐贈，除了必須符合《營利事業所得稅查核準則》規定外，還需要注意政治獻金法當中相關規定，才能於申報所得稅時列報為當年度費用。

南區國稅局表示，營利事業對政黨、政治團體及擬參選人的政治獻金捐贈，優先適用政治獻金法，該法第19條規定，營利事業當年度的捐贈額不得超過其所得額10%，其捐贈總額也不得超過新台幣50萬元，這些都是針對捐贈額度上的限制。

除了限制捐贈額度，據此政治獻金法第7條，營利事業如果帳目上仍載有累積虧損，且還未依規定彌補，也被禁止捐贈政治獻金。國稅局指出，有關累積虧損的認定，是以營利事業前一年度的財務報表為準，也就是說，營利事業前一年度財務報表之中，如果有尚未彌補的累積虧損，本年度就不得捐贈政治獻金。