6月稅收4,813億元 證交稅銳減42.5％

2019-07-10 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



財政部今（10）日公布6月全國賦稅收入統計，證交稅稅收61億元，較去年同月驟減45億元或42.5%。聯合報系資料照 分享 facebook 財政部今（10）日公布6月全國賦稅收入統計，全國稅收4,813億元，年增0.5%，但證交稅稅收61億元，較去年同月驟減45億元或42.5%。

根據財政部統計，今年前6月全國稅收1兆3,657 億元，較上年同期增加321億元或2.4%。

觀察主要稅目別變動，6月實徵淨額與去年同月比較，以營利事業所得稅增加80億元、房屋稅增加27億元較多；證券交易稅則減少45億元、綜合所得稅減少30億元。

累計今年前6月實徵淨額與去年同期比較，以營利事業所得稅增加437億元、遺產稅增加29億元、房屋稅增加23億元較多，但證券交易稅減少121億元、營業稅減少31億元、貨物稅減少20億元。

根據統計，今年6月及累計前6月上市櫃股票平均每日成交值各為1,185億元、1,331億元，去年同期則為1,927億元及1,672億元，以致全月證交稅稅收銳減。

財政部指出，營利事業所得稅6月實徵淨額2,200億元，年增80億元或3.8%；累計前6月稅收3,934億元，年增437億元12.5%，主因實施所得稅制優化方案，營利事業所得稅稅率由17%調升至20%，107年度結算申報稅額增加，加上去年同期有大額退稅所致。

綜合所得稅方面，6月實徵淨額1,844億元，年減30 億元或1.6%，主要是實施所得稅制優化方案調高四項扣除額等措施，致107年度結算申報稅額減少；累計1至6月實徵淨額3,191億元，較上年同期減少15億元或0.5%，也因結算申報稅額減少，以及利息、執行業務所得扣繳稅款增加的交互影響。