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首批綜所稅退稅小確幸7月底入帳 件數、金額雙升

2019-07-08 14:49經濟日報 記者翁至威╱即時報導

所得稅優化方案在去年正式上路，今年報稅適用，今年不少民眾減稅有感，退稅金額跟案件數也雙雙成長。今年首批退稅將於7月31日入帳，據財政部財政資訊中心統計，首批退稅案件共294.1萬件，年增27.8%；首批退稅金額共455.8億元，年增25.1%。

符合首批退退案件的納稅人，主要是使用網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復申報，或在5月10日前向戶籍所在地國稅局完成人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認，都可在今年7月底儘早取得退稅款

據統計，今年首批退稅案件數共294.1萬件，比去年增加64萬件，增加27.8%；退稅金額達455.8億元，也較去年增加91.6億元，增幅25.1%。

一般而言，綜合所得稅退稅共分為三批，除了7月31日首批退稅外，第二批退稅預計在10月31日入帳，對象主要為如期申報，但非採網路方式且在5月10日至31日才申報者，或是雖在5月10日前申報，但申報處非戶籍所在地稽徵機關，都是第二批退稅對象；第三批退稅則在明年1月20日，主要對象是逾期申報的納稅人。

國稅局表示，申報時採用存款帳戶轉帳劃撥退稅者，退稅款將在7月31日當日直接撥入指定存款帳戶，是最安全且快速的方式。納稅義務人若未採用轉帳劃撥退稅方式，稽徵機關將會寄發退稅憑單，再持憑單前往金融機構辦理託收或提兌，較為耗時又費力。

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