北市擬降地價稅 財部：以補助方式較可行

2019-07-04 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



台北市政府擬調降「單一且自住」地價稅，財政部官員4日表示，目前北市府尚未與財政部接洽，但據初步了解，目前調降地價稅在稅法上「沒有依據」，若北市府希望調降，作法上以採取補助的方式較為可行。

也就是說，北市府課徵地價稅時，仍需依據現行稅法架構的地價稅稅率課徵，但可在經過市議會同意的前提下，針對單一自住者提出補助辦法。

一般而言，地方政府要減輕民眾賦稅負擔，一是下修稅率，二是從稅基著手。若要下修稅率，目前北市單一自住地價稅稅率為千分之2，已是一般稅率的五分之一，且是土地稅法規定的最低稅率，如果要繼續下修，恐於法無據。

再者，如果要修法，將牽涉到其他縣市財源，茲事體大，恐怕也不容易。

若要從稅基下手，北市府必須經過內政部這關。官員以北市房屋稅為例，台北市調降房屋稅的方法是從稅基下手，計算出房屋現值後再打折；但地價稅不一樣，內政部地政司對於地價評議有一定的標準跟方式，北市府若要從稅基著手來降低民眾地價稅負擔，還得內政部點頭。

不過官員也表示，並不是完全沒辦法，北市府若要針對單一自住者降低地價稅，可考慮編預算來補貼，只要經過議會同意並訂定補助辦法就可以，未來課徵地價稅仍以法定稅率課徵，再依補助辦法來補助單一自住者。