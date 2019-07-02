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長照扣除額12萬 明年報稅29萬戶受惠

2019-07-02 00:47聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

所得稅法三讀修正通過，每人每年可享上限十二萬元長照特別扣除額。 圖／聯合報系資料...
所得稅法三讀修正通過，每人每年可享上限十二萬元長照特別扣除額。 圖／聯合報系資料照片
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立法院臨時會昨三讀修正所得稅法十七條，本人、配偶或受扶養親屬，符合衛福部所公告須長照的身心失能者，每人每年可享上限十二萬元所得稅扣除額（長照特別扣除額），並訂定排富條款，預估明年報稅時約廿九萬戶受惠。

條文所稱身心失能者，依法案說明定義，適用對象例如取得特定醫療機構依巴氏量表診斷為身心失能或領有身心障礙證明、有長照需求，並符合就業服務法相關規定具聘雇家庭看護工資格者；或入住於住宿式長照機構者；或依長期照顧服務法相關規定接受政府長照評估為失能，並已接受長照服務者。換句話說，長照特別扣除額涵蓋在家照顧者與機構照護，不限聘用看護、使用長照機構或在家照顧等樣態。

長照特別扣除額比照幼兒學前特別扣除額，訂定所得稅率百分廿以上者不適用的排富條款。若是單薪或家中有失能者，年所得須在一八二萬元以下；雙薪家庭的合併薪資則要在二三二萬元以下才符合長照特別扣除額資格。財政部次長吳自心表示，本次長照扣除額修法，稅損約廿億元。

長照特別扣除額在修法過程中，朝野有不同主張，在野黨認為僅列十二萬元太低，提出更高稅額的修法版本。國民黨立院黨團總召曾銘宗說，黨團版本長照特別扣除額、幼兒學前特別扣除額雙雙提高到廿四萬元；並增訂學生學貸特別扣除額，讓畢業生五年內享有每人每年二萬五千元學貸特別扣除額。親民黨立院黨團主張再加碼，將長照特別扣除額提高為卅萬元。

昨也通過修正名模「林若亞條款」，薪資所得計算由現行採取薪資收入減除薪資所得特別扣除額（薪資扣除額為廿萬元）的單軌制，改為雙軌並行，並新增核實減除特定費用減除方式，將職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出三項費用納入，給予每項薪資所得三個百分點以下減除額度，預計七萬名年薪逾二二三萬者受惠。

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長照薪資學貸看護

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