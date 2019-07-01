名模條款三讀 資誠：年薪逾222萬較有利

2019-07-01 21:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



立法院今（1）日三讀通過《所得稅法》當中的長照扣除額以及「名模條款」薪資所得課稅調整案，將回溯適用至今年1月1日，明年五月申報綜合所得稅時有感。資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛分析，大約年薪收入在222萬元以上者，採用新制薪資特定費用減除才會較有利。

由於名模林若亞提起行政救濟，司法院大法官通過釋字第745號，認定薪資所得不僅可以定額扣除，也應能夠透過列舉單據的方式，以換取更高額節稅幅度。未來可以選擇以職業專用服裝費、進修訓練費以及職業上工具支出等特定費用來減除全年薪資所得，但只能與現行的薪資所得特別扣除額擇一使用。

然而由於在上述三種可以列舉單據的項目中，每人每項目全年減除上限為該薪資收入總額的3%，上限最多只能減除薪資收入總額的9%，洪連盛也提醒，如果用現行薪資所得特別扣除額20萬元來比較，大約要年薪資收入達222萬元以上，採用新制特定費用減除才會高於20萬，曾則否則選用既有薪資所得特別扣除額即可。

洪連盛也指出，如果想用特定費用減除，除需符合上述規定之費用內容外，還需要檢附相關證明文件，才能核實自薪資收入中減除，後續還要等財政部發布費用適用範圍、認列方式等相關辦法。