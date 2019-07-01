親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

直播／香港示威者狂破壞立法會 腳踏歷任主席畫像

蘋果西打喝不到了？傳供貨不穩 部分通路暫停銷售

名模條款三讀 資誠：年薪逾222萬較有利

2019-07-01 21:30經濟日報 記者程士華╱即時報導

立法院今（1）日三讀通過《所得稅法》當中的長照扣除額以及「名模條款」薪資所得課稅調整案，將回溯適用至今年1月1日，明年五月申報綜合所得稅時有感。資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛分析，大約年薪收入在222萬元以上者，採用新制薪資特定費用減除才會較有利。

由於名模林若亞提起行政救濟，司法院大法官通過釋字第745號，認定薪資所得不僅可以定額扣除，也應能夠透過列舉單據的方式，以換取更高額節稅幅度。未來可以選擇以職業專用服裝費、進修訓練費以及職業上工具支出等特定費用來減除全年薪資所得，但只能與現行的薪資所得特別扣除額擇一使用。

然而由於在上述三種可以列舉單據的項目中，每人每項目全年減除上限為該薪資收入總額的3%，上限最多只能減除薪資收入總額的9%，洪連盛也提醒，如果用現行薪資所得特別扣除額20萬元來比較，大約要年薪資收入達222萬元以上，採用新制特定費用減除才會高於20萬，曾則否則選用既有薪資所得特別扣除額即可。

洪連盛也指出，如果想用特定費用減除，除需符合上述規定之費用內容外，還需要檢附相關證明文件，才能核實自薪資收入中減除，後續還要等財政部發布費用適用範圍、認列方式等相關辦法。

薪資年薪所得稅

相關新聞

拘提管收有效 美麗華董事長同意繳清3.5億欠稅

2019-07-01 17:13

立法院三讀 長照扣除額今年起適用

2019-07-01 18:21

黃任中家族總欠稅攀至51.67億 連10年居冠

2019-07-01 14:43

欠稅大戶公告後 國稅局下一步這麼做

2019-07-01 12:43

父子倆欠稅37億元 欠稅老面孔三年後可能下榜

2019-07-01 12:13

欠稅大戶公告 黃任中家族欠稅50億再居冠

2019-07-01 09:06

新聞中的法律／仲裁對企業的五大好處

2019-06-30 22:31

地價稅自宅優惠 適用面積有上限

2019-06-30 22:31

外籍員工身分 牽動扣繳稅率

2019-06-30 22:31

欠稅大戶增17件、8.75億餘元 明設專區公告名單

2019-06-30 09:10

欠稅大戶名單 明揭曉

2019-06-30 00:10

信用卡繳稅銀行回饋72萬元 他是這麼辦到的

2019-06-29 16:43

比起分期失血...大戶刷卡繳稅寧可一次痛快

2019-06-29 13:51

大戶繳稅一次刷3億 紅利回饋消費爽抵72萬

2019-06-29 13:51

降富人稅前 綜所稅有減緩所得差距擴大的效果

2019-06-29 06:04

500元雲端獎 將增開40萬組

2019-06-27 23:07

傳銷給付個人獎金 不得重複列報支出

2019-06-27 23:07

營所稅委會計師簽證 享優惠

2019-06-27 23:07

執行業務者發票中獎 可兌領

2019-06-27 23:07

未能如期退稅 國庫支票怎麼兌領？

2019-06-27 14:26

7/31起第一波 退稅3管道 不怕領不到

2019-06-27 14:24

強制執行債權 未達本金免稅

2019-06-26 23:02

納保法上路一年半 民眾有感

2019-06-26 23:02

老外申請減免稅 流程簡化

2019-06-26 23:02

免稅天堂新規 有豁免管道

2019-06-26 23:02
看更多

熱門文章

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

長榮航空為何不讓步 專家：要顧及所有員工、股東權益

2019-07-01 11:55

李茂生預言：罷工落幕後血汗依舊 民眾仍會搶長榮優惠

2019-07-01 08:47

陳芳明：若長榮繼續秋後算帳「我至少可以罷乘吧」

2019-07-01 08:15

18空姐丟包旅客被記曠職 學者：4點才走算合法罷工

2019-06-30 20:37

老縣長千字文批：我以父愛看待罷工，長榮卻以父權處理

2019-07-01 17:46

長榮罷工7月2日再協商 曠職成最大變數

2019-07-01 00:33

18名罷工空服員遭記曠職 工會：網友人身攻擊將提告

2019-07-01 13:46

新iPhone 9月亮相 出貨有雜音

2019-06-30 23:54

長榮罷工「18金釵」又少1人！已4人領三寶回公司服勤

2019-07-01 16:58

長榮航：300空服員報到出勤

2019-06-30 23:35

18金釵偷跑罷工合法？ 實際數據打臉

2019-07-01 20:14

喝不到了？蘋果西打傳供貨不穩 部分通路暫停銷售

2019-07-01 19:36

換季整理衣服除了丟舊衣回收箱 這樣做更有意義

2019-07-01 11:34

罷工進入延長戰 前空姊訴：長榮從沒把空服員當人看！

2019-07-01 16:39

立法院三讀 長照扣除額今年起適用

2019-07-01 18:21

郝明義：秋後不算帳的一個最卑微的起點

2019-07-01 11:20

遭記曠職空服員泣訴壓力大 盼外界勿模糊罷工焦點

2019-07-01 14:15

影／遭記曠職長榮金釵哭了！長榮駁：不懲處合法罷工者

2019-07-01 18:56

國內離岸風電 授信、風控人才根本還沒準備好

2019-07-01 06:00

長榮罷工空姐1人1信 籲董總參加2次協商保障安全回家路

2019-07-01 11:41

長榮航空罷工手事件 王浩宇：越踩越硬，恐難再妥協了

2019-07-01 14:36

華為禁令鬆綁 半導體可望復甦

2019-07-01 00:04

使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24

蝦米？！逾200張利變保單7月大降息

2019-07-01 16:56

欠稅大戶又是熟面孔 這個家族欠稅逾50億

2019-07-01 09:03

長榮空服員罷工 2日晚凱道「應援之夜」作夥感謝

2019-07-01 12:04

所得稅法三讀修正 增長照扣除額12萬元

2019-07-01 18:45

堅持走完不當勞動行為裁決程序 長榮：建立罷工案先例

2019-07-01 16:11

禁秋後算帳等談不攏 桃空職工：協商不成將無限期罷工

2019-07-01 20:15

長榮曠職空服員班機何時靠橋？ 說法一變再變

2019-07-01 21:19

張孝威閃退TVBS董事長職務 傳陳文琦接任

2019-07-01 19:29

反擊秋後算帳說 長榮航：工會操作假議題

2019-07-01 17:44

壽險業投資債券ETF 金管會祭兩道緊箍咒

2019-07-01 00:03

長榮空服員罷工秋後算帳？工會籲資方撤24人曠職

2019-07-01 12:31

長榮懲處擅離職守空服員 工會駁他們有告知座艙長教官

2019-07-01 19:28

高鐵增班、提早發車 中南部旅客轉乘機捷到機場更便捷

2019-07-01 13:12

有線電視挑起頻道大戰 市場版圖可能重劃

2019-06-30 23:38

長榮空服罷工 觀光業者：機票變貴 人進不來

2019-07-01 16:25

台積電最高女性主管何麗梅接掌非美地區業務

2019-07-01 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top