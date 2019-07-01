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立法院三讀 長照扣除額今年起適用

2019-07-01 18:21經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

立法院1日三讀通過《所得稅法》修正案，其中第17條修法將長期照顧費用納入扣除額。...
立法院1日三讀通過《所得稅法》修正案，其中第17條修法將長期照顧費用納入扣除額。 聯合報系資料照片
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立法院1日三讀通過《所得稅法》修正案，其中第17條修法將長期照顧費用納入扣除額，額度為每人每年新台幣12萬元，並將排富門檻訂為綜所稅稅率20%；第14條與第126條條文為「名模條款」，讓治裝費、進修訓練費及職業工具支出等三項費用，可適用核實減除，其減除比率各為總薪資的3％。上述修法皆自2019年起適用。

立法院今日召集朝野協商，就所得稅修法「長照扣除額」 進行討論。民進黨支持的行政院版為每人每年12萬元，國民黨團主張提高至24萬元，身心失能長照扣除額也要提高，並納入學貸特別扣除額，增訂畢業後每年每人2萬5千元學貸扣除額，親民黨團更提議應調高為30，由於無法達成共識，院長蘇嘉全裁示於院會處理。

在經過朝野各黨團輪流發言各抒修法意見後，最後經由表決，通過行政院版條文。三讀條文規定，長照特別扣除額，為納稅義務人、配偶或受養親屬符合衛福部公告長期照顧之身心失能者，每人每年扣除12萬元；修法規定，所得納稅義務人若綜所稅稅率為20%以上者，就不適用幼兒學前特別扣除額及長期照顧特別扣除額。

至於名模條款，修法規定薪資所得定額減除20萬元，選擇薪資所得核實減除者，職業專用服裝費、進修訓練費與職業上工具支出，三項費用可核實減除，其減除比率均各為總薪資之3％。亦即納稅義務人可選擇定額減除20萬元，或三項特別費用核實減除。

上述修法，均追溯自2019年1月1日起實施，納稅義務人在明年5月報稅時就可適用。根據財政部試算，長照扣除額以12萬元計算，一年稅損約為60億元，受惠人數約35萬人，在排富後稅損金額可再降低：名模條款部分，財政部粗估約10萬人受惠、稅損約40億元。

薪資長照長期照顧

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