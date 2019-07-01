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欠稅大戶公告後 國稅局下一步這麼做

2019-07-01 12:43經濟日報 記者翁至威╱即時報導

財政部自2010年起逐年公告重大欠稅案件，然而近幾年來，每年公告的欠稅大戶幾乎都是「熟面孔」。國稅局坦言，基本上能執行的案件都已經執行完畢，欠稅人名下若已無財產，所欠稅款較難追回，但國稅局仍會定期追蹤，掌握欠稅人的所得、存款、財產等資料，提供給行政執行分署，近年公告欠稅案件後，也有陸續追回部分稅款。

財政部今（1）日公告重大欠稅案件，全國欠稅最大戶為環亞大飯店，欠稅24.5億元，同時也是欠稅最多的營利事業；個人方面，最大欠稅戶仍為已故股市聞人黃任中的兒子黃若谷，欠稅18.9億元，而光是黃任中家族，欠稅就超過50億元。

台北國稅局表示，黃任中家族的欠稅案件，在執行上確實比較困難，名下的動產、不動產，能執行的都已執行完畢。

但官員也強調，重大欠稅案件都已移送強制執行，每年都會定期與法務部執行分署開會，並隨時提供新掌握到的所得、存款等資料，透過一定的作業管控，積極追回所欠稅款。

中區國稅局也表示，針對轄內欠稅案件，都會不定期查看是否有可供執行的財產與所得，或是針對欠稅人未拍出的財產繼續拍賣，舉例來說，此次個人欠稅第五名的林天財，就是因為股票被拍賣掉，因此累計欠稅額從去年公告的11.56億元，降到今年的11.47億元。

依據財政部賦稅署統計，自2010年公告欠稅案件以來，其實每年都有徵起部分欠稅案件，以近三年來看，2016年7月1日所公告案件，截至2017年6月30日共徵起13.45億元；2017年7月1日公告案件，截至2018年6月30日共徵起11.9億元；2018年7月1日公告案件，截至2018年底共徵起4.89億元。

國稅局稅款

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