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父子倆欠稅37億元 欠稅老面孔三年後可能下榜

2019-07-01 12:13經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

財政部今公布欠稅大戶名單，件數共938件，總欠稅金額約95.52億元，全國最大欠稅戶是環亞大飯店，欠稅24億餘元，個人欠稅最大咖則是已故的股市聞人黃任中之子黃若谷，欠稅18.9億元，黃任中則欠稅18.83億元，父子倆合計欠稅逾37億元。

個人欠稅大戶前五名，黃任中家族包辦三名，其中黃任中之姊夏黃新平欠稅12.31億元綜合所得稅，名列第四；黃若谷積欠遺產稅，黃任中則是綜合所得稅。

第三名則是高雄國稅局公告的黃承志、黃瑞月和黃瑞雲的14.81億元綜合所得稅和遺產稅；第五名是有「台灣蕈菌之父」之稱的林天財，積欠11.47億元贈與稅。

企業欠稅大戶第一名環亞大飯店積欠約24.50億元；第二名為曾經發生掏空案的博達科技11.73億元；第三、四名都是台中知名酒店金錢豹酒店旗下的松竹皇宮大酒店欠稅11.34億元、紅頂酒家欠稅10.70億元，去年新上榜就「擠進」第五名進巨企業，今年欠稅10.22億元，仍為第五。

每年7月1日，各稽徵機關公布個人欠稅累計超過1000萬元，企業欠稅超過5000萬元的欠稅大戶名單，公告期至年底結束。與去年相較，今年件數增加17件，金額則多了8.75億元。

這次公布的欠稅大戶幾乎都是老面孔，那是因為立法院2016年三讀通過「稅捐稽徵法」修正案，將欠稅大戶追稅期限再延後五年，執行期間至2022年3月4日。換句話說，部分舊案子僅能公告至2021年底。

若無再次修法的情況下，在2022年7月1日公布的欠稅大戶名單中，部分老面孔可能會「下榜」，會有新面孔「上榜」，讓欠稅大戶名單出現輪動。

欠稅大戶遺產稅

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