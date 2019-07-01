欠稅大戶又是熟面孔 這個家族欠稅逾50億

2019-07-01 09:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



財政部今（1）日公布欠稅大戶名單，件數共938件，欠稅金額達965.52億元。觀察欠稅大戶前20名名單，多為熟面孔，全國欠稅最大戶為環亞大飯店，欠稅24.5億元，同時也是欠稅最多的營利事業；個人方面，欠稅最多的仍為已故股市聞人黃任中的兒子黃若谷，欠稅18.9億元。

依據財政部所公告的名單，黃任中家族就包辦第一、第二以及第四名，合計欠稅超過50億元：黃若谷欠稅18.9億元居冠，稅目為遺產稅；黃任中欠稅18.83億元列第二名，主要為綜合所得稅；黃任中的姊姊夏黃新平則欠稅12.31億元，位列第四。

此外個人欠稅第三名則為高雄的黃承志家族，主要欠稅稅目為遺產稅、綜所稅，欠稅14.81億元；第五名則是在民國60年代被稱為「蕈菇天王」的林天財，欠稅11.47億元，稅目為贈與稅。

至於擠進個人欠稅前20名的「新面孔」，則是排名第20名的賴奎光，為台中金錢豹系列的金鼎大舞廳負責人，原本就已經是欠稅大戶，欠稅金額累計至今年達3.01億元。

營利事業方面，環亞大飯店欠稅24.5億元，持續成為欠稅最大戶；第二名則為博達科技欠稅11.73億元；第三、第四名分別為松竹皇宮大酒店欠稅11.34億元、紅頂酒家欠稅10.7億元，兩者皆為台中知名酒店金錢豹期下；第五名則是進巨企業有限公司，欠稅10.23億元。

至於新進榜的營利事業則為雙語資訊股份有限公司，欠稅4.58億元，排名第19名，主要欠稅稅目為營利事業所得稅及營業稅。