親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

欠稅大戶又是熟面孔 這個家族欠稅逾50億

2019-07-01 09:03經濟日報 記者翁至威╱即時報導

財政部今（1）日公布欠稅大戶名單，件數共938件，欠稅金額達965.52億元。觀察欠稅大戶前20名名單，多為熟面孔，全國欠稅最大戶為環亞大飯店，欠稅24.5億元，同時也是欠稅最多的營利事業；個人方面，欠稅最多的仍為已故股市聞人黃任中的兒子黃若谷，欠稅18.9億元。

依據財政部所公告的名單，黃任中家族就包辦第一、第二以及第四名，合計欠稅超過50億元：黃若谷欠稅18.9億元居冠，稅目為遺產稅；黃任中欠稅18.83億元列第二名，主要為綜合所得稅；黃任中的姊姊夏黃新平則欠稅12.31億元，位列第四。

此外個人欠稅第三名則為高雄的黃承志家族，主要欠稅稅目為遺產稅、綜所稅，欠稅14.81億元；第五名則是在民國60年代被稱為「蕈菇天王」的林天財，欠稅11.47億元，稅目為贈與稅。

至於擠進個人欠稅前20名的「新面孔」，則是排名第20名的賴奎光，為台中金錢豹系列的金鼎大舞廳負責人，原本就已經是欠稅大戶，欠稅金額累計至今年達3.01億元。

營利事業方面，環亞大飯店欠稅24.5億元，持續成為欠稅最大戶；第二名則為博達科技欠稅11.73億元；第三、第四名分別為松竹皇宮大酒店欠稅11.34億元、紅頂酒家欠稅10.7億元，兩者皆為台中知名酒店金錢豹期下；第五名則是進巨企業有限公司，欠稅10.23億元。

至於新進榜的營利事業則為雙語資訊股份有限公司，欠稅4.58億元，排名第19名，主要欠稅稅目為營利事業所得稅及營業稅。

遺產稅欠稅大戶

相關新聞

新聞中的法律／仲裁對企業的五大好處

2019-06-30 22:31

地價稅自宅優惠 適用面積有上限

2019-06-30 22:31

外籍員工身分 牽動扣繳稅率

2019-06-30 22:31

欠稅大戶增17件、8.75億餘元 明設專區公告名單

2019-06-30 09:10

欠稅大戶名單 明揭曉

2019-06-30 00:10

信用卡繳稅銀行回饋72萬元 他是這麼辦到的

2019-06-29 16:43

比起分期失血...大戶刷卡繳稅寧可一次痛快

2019-06-29 13:51

大戶繳稅一次刷3億 紅利回饋消費爽抵72萬

2019-06-29 13:51

降富人稅前 綜所稅有減緩所得差距擴大的效果

2019-06-29 06:04

500元雲端獎 將增開40萬組

2019-06-27 23:07

傳銷給付個人獎金 不得重複列報支出

2019-06-27 23:07

營所稅委會計師簽證 享優惠

2019-06-27 23:07

執行業務者發票中獎 可兌領

2019-06-27 23:07

未能如期退稅 國庫支票怎麼兌領？

2019-06-27 14:26

7/31起第一波 退稅3管道 不怕領不到

2019-06-27 14:24

強制執行債權 未達本金免稅

2019-06-26 23:02

納保法上路一年半 民眾有感

2019-06-26 23:02

老外申請減免稅 流程簡化

2019-06-26 23:02

免稅天堂新規 有豁免管道

2019-06-26 23:02
看更多

熱門文章

18名罷飛空服員已有三人回來服勤 長榮航空證實了

2019-06-30 10:34

長榮空服員罷工進入「延長賽」 取回三寶人數曝光　

2019-06-30 11:07

長榮發「關門簡訊」？即起不再調查空服員出勤意願

2019-06-30 17:10

影／長榮空服罷工拖延 機場廠商開第一槍反罷工

2019-06-30 16:34

酸民嗆罷工空服員要太多 遭反譏你們機上不也什麼都要

2019-06-30 21:48

18空姐丟包旅客被記曠職 學者：4點才走算合法罷工

2019-06-30 20:37

長榮空姐罷工25人遭記曠職 長榮：回來排班3人仍將懲處

2019-06-30 14:34

長榮罷工延長賽第一節 工會：25人遭記曠職資方違法

2019-06-30 11:39

陳芳明：若長榮繼續秋後算帳「我至少可以罷乘吧」

2019-07-01 08:15

李茂生預言：罷工落幕後血汗依舊 民眾仍會搶長榮優惠

2019-07-01 08:47

長榮罷工7月2日再協商 曠職成最大變數

2019-07-01 00:33

長榮空服罷工第11天 工會：切結書簽署速度樂觀

2019-06-30 19:44

長榮空姐罷工延長賽繼續 工會：停止抹黑速回實質談判

2019-06-30 19:08

長榮空服續罷工 勞資無法達成團協原因是？

2019-06-30 12:19

18名空服員報到卻罷飛？民航局：罷工後找業者釐清

2019-06-30 21:54

尤美女繼續挺罷工 批長榮秋後算帳有違法之虞

2019-06-30 18:48

新iPhone 9月亮相 出貨有雜音

2019-06-30 23:54

長榮航：300空服員報到出勤

2019-06-30 23:35

長榮空服罷工延長賽 王明鉅：一場所有人都輸的罷工

2019-06-30 11:24

「關門簡訊」下最後通牒？長榮：仍歡迎空服員回家

2019-06-30 21:55

長榮堅持懲處曠職空姐 工會：保護到底 「底線的底線」

2019-06-30 20:50

國內離岸風電 授信、風控人才根本還沒準備好

2019-07-01 06:00

長榮空服續罷工 全國旅行業：7月2日將研議抗議政府無作為

2019-06-30 13:26

破天荒 今年首度出現沒銀行申請分行

2019-06-30 13:41

華為禁令鬆綁 半導體可望復甦

2019-07-01 00:04

空服員幹部稱許銘春要退出 勞動部嚴正否認

2019-06-30 13:39

18名記曠職空服有人反悔歸隊 長榮：3人開始值勤

2019-06-30 13:35

長榮航：否認關門簡訊之說 空服員表達意願次日就安排

2019-06-30 19:20

長榮航罷工第11天 損失估逾新台幣21億元

2019-06-30 19:46

有線電視挑起頻道大戰 市場版圖可能重劃

2019-06-30 23:38

欠稅大戶又是熟面孔 這個家族欠稅逾50億

2019-07-01 09:03

改編周杰倫告白氣球 罷工現場飄粉紅球：要協商要保障

2019-06-30 21:08

長榮空服員繼續罷工 旅行業哀號求7月13日前結束

2019-06-30 13:35

長榮勞資協商破局 桃園勞動局：尊重罷工

2019-06-30 13:35

18名空服員報到後罷工惹議 勞部：後續再調查

2019-06-30 21:31

上緯新能源案處分案生變？董事會通過延長處分期限

2019-06-30 16:34

華為禁令鬆綁／三電子元件價格 Q4止跌

2019-07-01 00:01

壽險業投資債券ETF 金管會祭兩道緊箍咒

2019-07-01 00:03

7月2日罷工結束？ 學者：至少還會拖1周

2019-06-30 13:35

長榮發「關門」簡訊？勞部：籲雙方著重大方向速簽團協

2019-06-30 18:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top