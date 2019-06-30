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18名罷飛空服員已有三人回來服勤 長榮航空證實了

7月1日公告欠稅大戶 欠稅金額近966億

2019-06-30 10:22經濟日報 記者翁至威╱即時報導

財政部將於7月1日上午8時公告重大欠稅案件，經賦稅署初步統計，今年擬公告件數938件，金額約965.52億餘元，相較於去年公告資料，共增加17件、8.75億餘元。

財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關每年7月1日就個人累計欠稅逾1,000萬元或營利事業累計欠稅逾5,000萬元的確定案件辦理公告。

公告內容包括欠稅人姓名或名稱（納稅義務人為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，相關公告內容自今年7月1日至同年12月31日刊登在財政部全球資訊網站及各稅捐稽徵機關網站，為期6個月。

此外為了便利使用者查詢運用，財政部今年也將在「財政部全球資訊網」設立「重大欠稅公告專區」，新增關鍵字搜尋功能，並設置各稅捐稽徵機關重大欠稅公告網頁連結，簡化查詢流程，保障民眾「知」的權利，落實政府資訊公開。

財政部呼籲欠稅納稅人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如發生財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不公告其欠稅資料。

財政部稅款

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