欠稅大戶增17件、8.75億餘元 明設專區公告名單

2019-06-30 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部明天將公布欠稅大戶的名單，依據財政部最新統計，今年屬欠稅大戶的重大欠稅案，含個人及企業共有938戶，總欠稅金額為966億元，比去年增加17件、逾8.75億元。今年在「財政部全球資訊網」新設立「重大欠稅公告專區」及關鍵字搜尋功能，方便民眾查詢。

依法個人累計欠稅超過1000萬元、企業累計欠稅超過5000萬元，就會名列欠稅大戶的名單，各國稅局及地方稅捐稽徵處將依法於7月1日公告名單6個月。

去年欠稅大戶名單榜首為黃任中家族，總欠稅金額超過50億元，在黃任中已死亡，家族成員避居海外下，預期今年黃任中家族應會連8年蟬聯欠稅王。環亞大飯店、環亞公司、大亞百貨、聯業建設、大總建設等泛環亞集團，則是去年欠稅最多的企業集團，總計積欠國稅及地方稅約36億元。

官員指出，目前欠稅大戶前幾名多為老案，包括黃任中家族、環亞集團、國產集團、前高雄市議長朱安雄與前立委吳德美夫婦經營的鋼鐵公司、力霸集團，東帝士集團（陳由豪）、鴻禧集團（張秀政）、廣三集團（曾正仁）等，依法要到2022年3月4日欠稅期滿註銷，欠稅大戶排行榜才會重新洗牌。

財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除採公告重大欠稅案件方式，督促欠稅人依法履行納稅義務，也與法務部多年來建立聯繫機制。

各稅捐稽徵機關與法務部行政執行署所屬各分署透過聯繫及協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送相關行政執行機關運用，對顯有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，積極追查動向，將欠稅人相關資料及行蹤送行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部呼籲欠繳稅捐的納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如發生財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，即不公告欠稅資料。