親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

45.9℃！為何歐洲變熱地獄？專家說這原因 和台灣好像

欠稅大戶增17件、8.75億餘元 明設專區公告名單

2019-06-30 09:10聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部明天將公布欠稅大戶的名單，依據財政部最新統計，今年屬欠稅大戶的重大欠稅案，含個人及企業共有938戶，總欠稅金額為966億元，比去年增加17件、逾8.75億元。今年在「財政部全球資訊網」新設立「重大欠稅公告專區」及關鍵字搜尋功能，方便民眾查詢。

依法個人累計欠稅超過1000萬元、企業累計欠稅超過5000萬元，就會名列欠稅大戶的名單，各國稅局及地方稅捐稽徵處將依法於7月1日公告名單6個月。

去年欠稅大戶名單榜首為黃任中家族，總欠稅金額超過50億元，在黃任中已死亡，家族成員避居海外下，預期今年黃任中家族應會連8年蟬聯欠稅王。環亞大飯店、環亞公司、大亞百貨、聯業建設、大總建設等泛環亞集團，則是去年欠稅最多的企業集團，總計積欠國稅及地方稅約36億元。

官員指出，目前欠稅大戶前幾名多為老案，包括黃任中家族、環亞集團、國產集團、前高雄市議長朱安雄與前立委吳德美夫婦經營的鋼鐵公司、力霸集團，東帝士集團（陳由豪）、鴻禧集團（張秀政）、廣三集團（曾正仁）等，依法要到2022年3月4日欠稅期滿註銷，欠稅大戶排行榜才會重新洗牌。

財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除採公告重大欠稅案件方式，督促欠稅人依法履行納稅義務，也與法務部多年來建立聯繫機制。

各稅捐稽徵機關與法務部行政執行署所屬各分署透過聯繫及協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送相關行政執行機關運用，對顯有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，積極追查動向，將欠稅人相關資料及行蹤送行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部呼籲欠繳稅捐的納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如發生財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，即不公告欠稅資料。

欠稅大戶財政部

相關新聞

欠稅大戶名單 明揭曉

2019-06-30 00:10

信用卡繳稅銀行回饋72萬元 他是這麼辦到的

2019-06-29 16:43

比起分期失血...大戶刷卡繳稅寧可一次痛快

2019-06-29 13:51

大戶繳稅一次刷3億 紅利回饋消費爽抵72萬

2019-06-29 13:51

降富人稅前 綜所稅有減緩所得差距擴大的效果

2019-06-29 06:04

500元雲端獎 將增開40萬組

2019-06-27 23:07

傳銷給付個人獎金 不得重複列報支出

2019-06-27 23:07

營所稅委會計師簽證 享優惠

2019-06-27 23:07

執行業務者發票中獎 可兌領

2019-06-27 23:07

未能如期退稅 國庫支票怎麼兌領？

2019-06-27 14:26

7/31起第一波 退稅3管道 不怕領不到

2019-06-27 14:24

強制執行債權 未達本金免稅

2019-06-26 23:02

納保法上路一年半 民眾有感

2019-06-26 23:02

老外申請減免稅 流程簡化

2019-06-26 23:02

免稅天堂新規 有豁免管道

2019-06-26 23:02
看更多

熱門文章

長榮宣布協商破局！「勞資無共識 無法簽團協」工會聲明繼續罷工

2019-06-29 21:06

協商破局！長榮空服員繼續罷工 工會3點聲明

2019-06-29 21:24

多數會員同意協議方案 長榮空服員罷工可望落幕

2019-06-29 15:39

工會幹部哽咽致歉誤判情勢 稱一心只想把大家安全帶回家

2019-06-29 13:42

空服員同意罷工結束 長榮：最慢7月底前恢復所有航線

2019-06-29 16:11

長榮空服員破紀錄罷工 勞團：空服員工會「慘勝」

2019-06-29 19:31

慢跑到最後？罷工靈魂「廖廖」一語料中

2019-06-30 00:33

長榮空服員罷工將落幕 已創五大紀錄

2019-06-29 18:02

【即時短評】十天罷工將落幕 扭轉投票的一夜論戰

2019-06-29 15:53

長榮一破局就發聲明...認知差距大 談判更難了

2019-06-30 00:32

長榮罷工落幕！旅行業者：10天「損失20億」、加班3天沒睡覺

2019-06-29 18:02

長榮勞資雙方協商破局 工會：持續罷工

2019-06-29 21:06

團協卡關 長榮空服罷工進入「延長賽」

2019-06-30 01:13

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-29 22:08

罷工協商破局 空服員會員代表現場怒吼：不放棄、罷到底

2019-06-29 21:16

空服員繼續罷工 長榮航班7月底前難恢復正常

2019-06-29 22:36

想繼續撐！空姐哽咽疾呼「願為罷工剃光頭」

2019-06-29 11:51

經濟解析／四個關鍵 看長榮罷工空服員態度轉變

2019-06-29 17:10

「不秋後算帳」沒共識 長榮勞資協商半小時就觸礁破局

2019-06-29 22:32

長榮罷工投票 工會：只要大家有共識就會結束罷工

2019-06-29 11:06

學者看罷工：勞資關係待修補 會有人離職

2019-06-29 13:28

批長榮協商沒誠意 工會幹部：「秋後算賬條款」談不攏

2019-06-29 23:09

長榮罷工還沒結束 團協何時簽是關鍵

2019-06-29 20:32

協商破局勞動部喊話：勞資雙方有社會責任讓罷工落幕

2019-06-29 23:00

友達攻IT 群創抱大電視

2019-06-29 13:21

長榮空服員投票「多數決」無門檻 交通部：會持續應變

2019-06-29 10:49

長榮空服投票截止 新民意決定罷工動向

2019-06-29 13:35

信用卡繳稅銀行回饋72萬元 他是這麼辦到的

2019-06-29 16:43

長榮罷工投票決議 同意與資方簽下團協

2019-06-29 16:06

工會強調「每一條方案都是底線」要資方勿占便宜

2019-06-29 17:09

多數空服員願結束罷工 廖以勤：簽約完成前罷工不停止

2019-06-29 17:14

徐巧芯變友柯派？轟蔡政府霸道無禮 喊話「柯文哲硬起來」

2019-06-29 12:45

空服員工會強調合法罷工 首推切結書確認會員意志

2019-06-29 23:08

長榮勞資簽「團體協約」卡關 罷工行動不停止

2019-06-29 20:43

協商破局 長榮空服員續罷工

2019-06-30 00:23

全教總製作罷工勞動教材 揚言將長榮「惡雇主」寫入

2019-06-29 23:05

空服員排隊趕中午前投票 工會：12點前到都能投票

2019-06-29 11:52

長榮航班七月底難復常 旅遊業哀號

2019-06-30 00:36

Micro LED商品化 明年迸火花

2019-06-29 13:21

爭取不秋後算帳敗陣...團協談半小時破局

2019-06-30 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top