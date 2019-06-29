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降富人稅前 綜所稅有減緩所得差距擴大的效果

2019-06-29 06:04聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部財政資訊中心今天於網站發布「106年度綜合所得稅申報核定初步統計專冊」，財政部指出，比較106年度稅前與稅後，所得前20％的高所得家庭稅後所得占總所得的比重下降，所得後20％的低所得家庭，稅後所得占總所得的比重上升，顯示課徵綜所稅有縮小所得差距倍數、減少貧富差距的效果。

不過，107年開始實施所得稅優化方案，取消富人稅，大降富人稅，107年綜所稅對縮小所得差距倍數、減少貧富差距的效果，值得後續觀察。

財政部表示，去（107）年5月申報106年度綜所稅，報稅資料集結成106年度綜所稅申報統計專冊，個人、學校、團體、企業或政府機關等使用者，都可依需求連結下載及利用，落實政府資訊公開，增進政府施政透明度。

針對106年度各級距所得變化及繳稅狀況，財政部指出，106年度全國630.96萬申報戶的所得總額約5.94兆元，與上(105)年度比較，戶數增加8.1萬件，成長1.3%；所得總額增加約0.13兆元，成長2.2%。

106年度630.96萬申報戶中，230.05萬戶不用繳稅、占總申報戶的36.46%，較上年度之223.60萬戶，增加6.45萬戶，成長2.89%。

分析106年度有應納稅額的申報戶，財政部表示，273.93萬戶是按最低稅率5%課稅、占43.41%，應納稅額281.63億元，平均每戶繳稅1.03萬元，有效稅率1.39%；適用40%以上稅率者有4.56萬戶、占0.72％，應納稅額為1595.36億元，占全部應納稅額的48.35%，平均每戶繳稅349.84萬元，有效稅率27.79%。

以申報戶所得結構分析，106年度適用稅率在5%以下的申報戶，以薪資所得占絕大多數。另適用稅率在40%以上的申報戶，所得中則是薪資所得及股利所得各半。

財政部表示，課徵綜所稅有縮小所得差距倍數的效果，所得前20％家庭，所得前20％的高所得家庭稅後所得占總所得的比重下降2.2%，所得後20％的低所得家庭，稅後所得占總所得的比重上升，增加0.3%，顯示課徵綜所稅有縮小所得差距倍數、減少貧富差距的效果。

另外，依主計總處的家庭收支調查報告指出，102年至106年間租稅措施對所得分配的影響，縮小所得差距倍數為0.14倍，顯示租稅政策對於緩和所得差距擴大具有效果。

財政部強調，統計資料範圍是依據所得稅法統計的課稅所得，並非全國家戶所得之全貌，與主計總處每年公布家庭收支調查報告的家庭所得總額，2者範圍不同，作為衡量所得差距的指標，並不妥適。

財政部綜所稅

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