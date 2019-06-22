浩鼎內線案 張念慈一審無罪

浩鼎董事長張念慈 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 浩鼎內線交易案昨（21）日一審宣判，包括浩鼎董事長張念慈等五人無罪。浩鼎表示，希望判決成為台灣生技發展的新起點；士林地方法院則提到，若檢察官不服本判決，僅得於收受判決後十日內提起上訴，換句話說，是否上訴，最快下周才會明朗化。

浩鼎表示，士林地方法院對公司五位主管被控涉嫌內線交易案，做出無罪判決，讓事實與真相有還原機會；回顧這起官司，是源於檢調單位對新藥研發及臨床試驗的不了解，三年來造成公司、投資人和生技產業嚴重受創。浩鼎提到，檢方能依據法務部擬定「重大矚目案件無罪上訴案件審查辦法」，審慎評估該案再提起上訴的必要。

士林地方法院則提到，張念慈等五人於檢察官起訴之時間內有出賣股票之事實，但因檢察官所指之試驗內部消息內涵，在試驗屬雙盲隨機試驗之前提下，無法實際知悉誰是實驗組、誰是對照組，故試驗結果於解盲前，檢察官所指之內涵均係科學上試驗之未必結果，尚未達到證交法對重大消息規範之明確性要件，更無「重大消息」成立時點可言。

即無從認定被告等人買賣股票之行為係「利用資訊不對等之狀況所為之內線交易」，因此五人均無罪。

對於一審判決結果，檢方認為，若浩鼎研發的新藥解盲成功，有機會取得藥證，張念慈等怎麼會賣股，況且又是五人同時賣股，屬於集體性，每張股票市值十幾萬，用常理推斷，其五人避損行為明確，將待收到判決書，研擬上訴可能性。

浩鼎新藥在美臨床報捷，公司研發中「被動免疫單株抗體新藥OBI-888」已完成一期人體臨床試驗的「劑量遞增階段」安全性主要指標評估；OBI-888在美國德克薩斯大學安德森癌症中心執行臨床一期試驗，收案對象為局部移轉的固體腫瘤病人，主要適應症對象包括胰臟癌、乳癌、胃癌、食道癌等病人，但未來主要適應症開發，仍待產品試驗與評估市場後才會擬定。