親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

浩鼎內線案 張念慈一審無罪

2019-06-22 01:19經濟日報 記者何秀玲蔡翼謙／台北報導

浩鼎董事長張念慈 （聯合報系資料庫）
浩鼎董事長張念慈 （聯合報系資料庫）
分享
浩鼎內線交易案昨（21）日一審宣判，包括浩鼎董事長張念慈等五人無罪。浩鼎表示，希望判決成為台灣生技發展的新起點；士林地方法院則提到，若檢察官不服本判決，僅得於收受判決後十日內提起上訴，換句話說，是否上訴，最快下周才會明朗化。

浩鼎表示，士林地方法院對公司五位主管被控涉嫌內線交易案，做出無罪判決，讓事實與真相有還原機會；回顧這起官司，是源於檢調單位對新藥研發及臨床試驗的不了解，三年來造成公司、投資人和生技產業嚴重受創。浩鼎提到，檢方能依據法務部擬定「重大矚目案件無罪上訴案件審查辦法」，審慎評估該案再提起上訴的必要。

士林地方法院則提到，張念慈等五人於檢察官起訴之時間內有出賣股票之事實，但因檢察官所指之試驗內部消息內涵，在試驗屬雙盲隨機試驗之前提下，無法實際知悉誰是實驗組、誰是對照組，故試驗結果於解盲前，檢察官所指之內涵均係科學上試驗之未必結果，尚未達到證交法對重大消息規範之明確性要件，更無「重大消息」成立時點可言。

即無從認定被告等人買賣股票之行為係「利用資訊不對等之狀況所為之內線交易」，因此五人均無罪。

對於一審判決結果，檢方認為，若浩鼎研發的新藥解盲成功，有機會取得藥證，張念慈等怎麼會賣股，況且又是五人同時賣股，屬於集體性，每張股票市值十幾萬，用常理推斷，其五人避損行為明確，將待收到判決書，研擬上訴可能性。

浩鼎新藥在美臨床報捷，公司研發中「被動免疫單株抗體新藥OBI-888」已完成一期人體臨床試驗的「劑量遞增階段」安全性主要指標評估；OBI-888在美國德克薩斯大學安德森癌症中心執行臨床一期試驗，收案對象為局部移轉的固體腫瘤病人，主要適應症對象包括胰臟癌、乳癌、胃癌、食道癌等病人，但未來主要適應症開發，仍待產品試驗與評估市場後才會擬定。

檢察官張念慈內線交易
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

身障出境兩年 復課牌照稅

2019-06-21 03:13

經營網路代購 須開兩張發票

2019-06-21 03:13

查詢欠稅 用健保卡嘛也通

2019-06-21 03:13

關稅法翻修 罰鍰提高百倍

2019-06-21 03:13

公司損失 營業稅、貨物稅也可抵

2019-06-20 14:42

雨襲有災損 別忘拍照抵稅

2019-06-20 14:42

合夥變獨資 須重辦登記

2019-06-20 00:23

漏稅補報未繳清 照罰

2019-06-20 00:23

外籍旅客退稅 三方式

2019-06-20 00:23

列報外銷損失 須檢附證明

2019-06-20 00:23

報稅季 釋500億減稅紅包

2019-04-28 01:04
看更多

熱門文章

認定空服員工會非法罷工 長榮航空求償每天3400萬元

2019-06-21 16:35

長榮罷工 蘇揆：如有必要國防部出動軍機協助

2019-06-21 11:05

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

2019-06-21 14:48

不斷更新／手上有機票嗎？長榮空服員罷工 取消班機名單整理

2019-06-21 10:10

出奇招！ 萊爾富首創大型物品回收、清運家具服務

2019-06-21 12:18

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

罷工衝擊擴大 長榮22日取消112航班、6月29日前不接受新訂位

2019-06-21 18:29

台幣三日內狂升5角快衝一波 專家提醒不可不知換匯技巧

2019-06-21 13:27

長榮空服罷工若持續至29日 工會：交由會員討論退場機制

2019-06-21 18:23

長榮資方要求退糾察線？勞資抗議現場一度爆衝突

2019-06-21 10:46

空服罷工影響 逾三成七長榮航班取消

2019-06-21 09:56

長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39

你支持或反對長榮罷工？老天鵝投票：72％網友挺她們

2019-06-21 16:15

這家銀行超佛心！今年加薪6.67％ 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

長榮過勞航班每月飛時破百 空服員累出滿身病

2019-06-21 11:05

長榮明運能剩37％「嚴峻的一天」林佳龍明早出面說明

2019-06-21 19:49

白癡公主？一個空姐的告白：被「勞基法」強暴 春節、颱風天都沒雙倍薪資

2019-06-21 16:33

長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

2019-06-21 12:08

長榮空服員罷工 29日前取消670航班

2019-06-21 22:36

影／長榮航空波音787-10夢幻客機首架 低調交機

2019-06-21 17:33

長榮罷工17小時 靜坐空姐撐陽傘苦撐

2019-06-21 09:41

罷工十天起跳？長榮空服員靜坐輪班表曝光

2019-06-21 13:58

長榮前一晚公布取消航班 旅行社：簽轉實在來不及

2019-06-21 10:03

超商代收費用 將可刷卡支付

2019-06-21 03:23

新聞幕後／長榮空服罷工後 一位旅客的悲涼心聲

2019-06-21 16:32

30元快了！新台幣盤中成功挑戰31元關卡

2019-06-21 10:29

下周出國高峰遇罷工 其他航空業者自身難保

2019-06-21 12:12

長榮資方質疑空服員罷工糾察線 勞動部：合法

2019-06-21 11:27

空軍支援疏運長榮？不是全無可能 但機率很低

2019-06-21 17:23

被強逼幫外籍男如廁 空姐郭芷嫣現身：我是小小導火線

2019-06-21 18:26

長榮罷工抗議市府 鄭文燦：罷工是手段，要爭取最大權利

2019-06-21 11:09

影／長榮罷工 陸客一夜未睡從桃機到高雄找回家班機

2019-06-21 08:08

旅客若遇長榮罷工滯留東京 民宿業者暖心神救援

2019-06-21 12:13

影／勞董訴求不屬調解事項 長榮總座孫嘉明：將提告訴

2019-06-21 12:41

飯店總經理嗆罷工空服員自私 「沒考慮到別人」

2019-06-21 11:47

反制罷工！ 長榮下午3:30地方法院告工會

2019-06-21 14:42

長榮空服員罷工靜坐遭告妨礙自由？工會：合法沒在怕

2019-06-21 17:58

米堤飯店總經理嗆長榮工會 要政府硬起責任來

2019-06-21 20:06

小額終老險 准買第二張

2019-06-21 03:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top