我賦稅負擔率19.3% OECD國家第2低

財政部最新統計指出，二○一七年我國納入社會安全捐後的賦稅負擔率為百分之十九點三。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 財政部最新統計指出，二○一七年我國納入社會安全捐後的賦稅負擔率為百分之十九點三，在經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家中，只高於墨西哥，顯示長期以來，我國賦稅負擔率與世界各國相較明顯偏低。

所謂的賦稅負擔率，是指賦稅收入占國內生產毛額（ＧＤＰ）比重，代表國民租稅負擔程度。財政部統計處表示，勞保、健保等支付給政府的社會安全捐具強制性，性質與稅相似，因此在計算租稅負擔率時，國際上許多國家都會納入計算。財政部表示，我國的社會安全捐包含勞保、公保、農保、健保、勞工退休基金新舊制等共十一項保險及退休基金。

值得注意的是所有社會安全捐中，十一年來勞工保險增幅最高，達一點三倍，主因勞保費率從二○○六年百分之五點五調升至二○一七年百分之九點五，基本工資也從二○○六年一五八四○元提高至二○一七年二萬一千○九元所致。

從賦稅負擔率觀察，含社會安全捐的賦稅負擔率從二○○六年百分之十七點八，上升到二○○八年的百分之十八點六，隨後因金融海嘯影響稅收，負擔率降到二○一○年百分之十七低點，後來由於景氣復甦、稅收增加，二○一六年達近年高點百分之十九點九，主因當年勞退舊制一次性提撥差額所致。