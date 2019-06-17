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高雄欣欣市場的庶民精神 將毀於庶民市長手中？

民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

新北都市更新 釋二大減稅利多

2019-06-17 11:22經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市政府今（17）日表示，配合都市更新條例修法實施，新北市釋出二大捐減免，包括「房屋稅」減半徵收二年，若二年期間未移轉，可以再延長減徵10年，共12年；另外，未來「協議合建」案件更新後，原地主與實施者辦理產權移轉時也可以減徵40%的「土地增值稅」及「契稅」。

新北市城鄉發展局長黃一平表示，都市更新是新北市首要政策，但民眾往往考量都市更新後，要負擔更多的稅賦，因而降低都更意願，經新北市財政局及稅捐稽徵處研議可行後，決定配合實施減稅政策，提升民眾參與都更意願。

黃一平說，中央歷經多次修法，於1月30日公布修正都市更新條例，同時要求地方政府配合辦理相關事項，其中包括「房屋稅」、「土地增值稅」及「契稅」等稅賦減徵措施，並授權地方政府主管機關可視地區發展趨勢及財政狀況同意減徵。

新北市都市更新處更新事業科並補充，針對以協議合建方式辦理案件，雖然事業計畫核定後即可進行後續建管程序，但是實施者需整合100%同意，困難度仍然很高；未來協議合建案件也可享有土地增值稅及契稅減徵優惠，將會有助於提高民眾參與協議合建都更意願，不僅有利於都更案推動，又可減少辦理權利變換計畫所需時間，加速都更進程。

新北市政府今（17）日表示，配合都市更新條例修法實施，新北市釋出二大捐減免。圖／...
新北市政府今（17）日表示，配合都市更新條例修法實施，新北市釋出二大捐減免。圖／新北市政府提供
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減徵都更都市更新
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