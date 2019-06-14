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買節能家電明起最高可退稅2千元 退稅程序看這邊

2019-06-14 06:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為鼓勵民眾購買節能電器產品及加速報廢老舊大型車，以達節能減碳、綠色消費、改善空汙等政策目標，總統公布修正「貨物稅條例」第11條之1、第12條之6條文，提供貨物稅優惠措施。

自108年6月15日起至110年6月14日止，購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，每台按發票可核退貨物稅最高2千元。

財政部賦稅署說明，只要在期限內購買經由經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機非供銷售且未退貨或換貨者，每台可申請減徵貨物稅2千元為限，按「電冰箱冷暖氣機除濕機減徵貨物稅稅額表」規定減徵，並應由買受人申請退還，但中古機不在優惠範圍內。

有關申請方式，買受人購買符合相關規定的節能電器，可透過線上（網際網路）或填具規定格式申請書就近向任一國稅局（含總局、分局、稽徵所或服務處）臨櫃或郵寄方式提出申請，申請期限為統一發票或收據記載交易日期的次日起算6個月內，逾期不得申請退還。

至於檢附的文件，賦稅署表示，除買受人為自然人的國民身分證、護照或居留證影本，但買受人以網際網路申請者，免附，還有銷售人開立的統一發票影本或免用統一發票銷售人開立載明統一編號的收據影本，統一發票或收據應載明廠牌、品名及型號，但取得銷售人開立雲端發票或電子發票證明聯者，免附。

國稅局將在受理後1至2個月內將退稅款撥付買受人指定的本人金融機構帳戶（直撥退稅）或郵寄退稅支票。為避免退稅支票遺失及前往金融機構辦理兌現的不便，財政部籲請買受人盡量使用直撥退稅。

此外，此次《貨物稅條例》修正也包括老舊大型柴油車汰舊換新優惠，只要是報廢老舊柴油大貨車、大客車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車，並換購新車、完成新領牌照登記者，可減徵的貨物稅將從5萬元提高到40萬元，預計施行至2022年12月31日止。

凡購買能源效率第一、二級的電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高可減徵二千元貨物稅。...
凡購買能源效率第一、二級的電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高可減徵二千元貨物稅。圖／聯合報系資料照片
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