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解構民調／蔡英文勝在3大關鍵族群 唯一輸在這個年齡層

貨物稅條例公告 15日起買節能家電最多省2,000元

2019-06-13 14:58經濟日報 記者翁至威╱即時報導

貨物稅條例修正條文今（13）日正式經總統公告，財政部台北國稅局表示，消費者自今年6月15日至2021年6月14日止，只要購買符合規定的節能電器，包括能源效率第1級或第2級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，就可申請退還減徵貨物稅稅額，每台最高可退稅2,000元。

此外，為鼓勵老舊大型柴油車汰舊換新，只要2022年底前購買新車，並報廢2006年9月30日前出廠的大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車者，每輛最高可減徵40萬元貨物稅。

貨物稅減徵
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