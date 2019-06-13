15日起買1至2級能效冷暖氣機等家電 最高退稅2,000元

2019-06-13 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



6月15日起購買符合1至2級能效的冷暖氣機、電冰箱、除濕機，可申請退還貨物稅，每台最高2,000元。

中華民國電器商業同業公會全國聯合會暨臺北市電器商業同業公會理事長廖全平，15日將攜手各電器空調大廠負責人，召開節能家電貨物稅減免辦法記者會，宣布貨物稅減免自6月15日開跑。