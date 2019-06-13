前5月稅收創新高 證交稅衰退金額創7年新高

2019-06-13 06:07 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部公布5月全國賦稅收入統計，全國稅收4085億元，年增7.8%；累計前5月全國稅收8844億元，續創歷年同期新高，年增3.5%。美中貿易爭端升溫，導致金融市場震盪，5月證交稅稅收81億元，大減18.2%；累計前5月證交稅稅收350億元，年減17.8%、76億元，創2013年、近7年以來同期最高衰退金額。

觀察各稅目表現，前5月包括營所稅、菸酒稅、牌照稅都創同期新高。財政部統計處副處長陳玉豐表示，因營所稅稅率由17%調高為20%，今年結算申報稅額增加，使5月營所稅稅收1656億元，年增22.1%；累計前5月營所稅稅收1734億元，大增25.9%。

綜所稅同樣受稅制變化影響，因實施所得稅制優化方案調高4項扣除額等措施，致今年度結算申報稅額減少，但還好利息、執行業務所得扣繳稅款增加，5月綜所稅稅收409億元，微增1.4%；累計前5月綜所稅稅收1347億元，微增1.2%。

陳玉豐表示，今年5月結算申報繳款截止日的隔天（6月1日）為例假日，部分稅款到6月才會入帳，完整申報情形要等下月公布6月稅收統計才能掌握。

累計今年1至5月稅收和去年同期相比，以營所稅增加357億元、遺產稅增加 17億元、綜所稅增加16億元較多，但證券交易稅減少76億元、營業稅減少35億元、貨物稅減少16億元。

值得注意的是，5月土增稅徵起件數、稅額雙雙增加，分別增加3.6%及10.4%。官員表示，土增稅收提高主要受中大型交易案件增加帶動，各縣市中，又以台中市增加情形最明顯。