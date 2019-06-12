推動社宅興辦 財政部祭租稅優惠並提供國有地

2019-06-12 05:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為推動社會住宅的興辦，財政部修法，將一定規模以上的社會住宅列入促參法重大公共建設範圍，可享租稅優惠。另外，協助地方政府完成撥用32處國有土地、2處國有房地，總計土地面積20.34公頃，房屋10戶，以配合地方政府推動社會住宅政策。

財政部修正發布「促進民間參與公共建設法」的重大公共建設範圍，增訂使用土地面積達0.5公頃以上，或總樓地板面積達5000平方公尺以上的社會住宅為重大公共建設範圍，適用促參法租稅優惠，以吸引民間投資。

財政部表示，促參法所稱重大公共建設是指性質重要，且在一定規模以上的公共建設。

投資符合重大公共建設範圍的民間機構，可享有促參法規定「五年免徵營利事業所得稅」、「投資支出之營利事業所得稅抵減」、「進口機具設備之關稅優惠」、「地價稅、房屋稅及契稅之減免」、「營利事業投資股票應納所得稅之抵減」等5項租稅優惠。

財政部表示，本次修正增訂依促參法興辦社會住宅，社會住宅使用土地面積達0.5公頃以上或總樓地板面積達5000平方公尺以上，納入重大公共建設範圍，可享有促參法的租稅優惠。希望藉此鼓勵民間資金投入，改善弱勢族群居住環境，實現國人安身需求，落實居住正義，並可活化公有土地，加速經濟發展。

另外，財政部為配合推動社會住宅政策，已協助地方政府完成撥用32處國有土地、2處國有房地；為配合衛生福利部佈建住宿式長照機構，也協助尋覓151筆國有土地及1處國有房地提供衛福部評選。

財政部國有財產署表示，本於公地公用原則，積極配合前瞻基礎建設、社會住宅、長照、文化資產保存再利用等國家政策、重大建設，協助機關撥用取得所需國有不動產。