親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

60滿級分建中生落榜哭1小時...逾5成建中生要考指考

推動社宅興辦 財政部祭租稅優惠並提供國有地

2019-06-12 05:55聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為推動社會住宅的興辦，財政部修法，將一定規模以上的社會住宅列入促參法重大公共建設範圍，可享租稅優惠。另外，協助地方政府完成撥用32處國有土地、2處國有房地，總計土地面積20.34公頃，房屋10戶，以配合地方政府推動社會住宅政策。

財政部修正發布「促進民間參與公共建設法」的重大公共建設範圍，增訂使用土地面積達0.5公頃以上，或總樓地板面積達5000平方公尺以上的社會住宅為重大公共建設範圍，適用促參法租稅優惠，以吸引民間投資。

財政部表示，促參法所稱重大公共建設是指性質重要，且在一定規模以上的公共建設。

投資符合重大公共建設範圍的民間機構，可享有促參法規定「五年免徵營利事業所得稅」、「投資支出之營利事業所得稅抵減」、「進口機具設備之關稅優惠」、「地價稅、房屋稅及契稅之減免」、「營利事業投資股票應納所得稅之抵減」等5項租稅優惠。

財政部表示，本次修正增訂依促參法興辦社會住宅，社會住宅使用土地面積達0.5公頃以上或總樓地板面積達5000平方公尺以上，納入重大公共建設範圍，可享有促參法的租稅優惠。希望藉此鼓勵民間資金投入，改善弱勢族群居住環境，實現國人安身需求，落實居住正義，並可活化公有土地，加速經濟發展。

另外，財政部為配合推動社會住宅政策，已協助地方政府完成撥用32處國有土地、2處國有房地；為配合衛生福利部佈建住宿式長照機構，也協助尋覓151筆國有土地及1處國有房地提供衛福部評選。

財政部國有財產署表示，本於公地公用原則，積極配合前瞻基礎建設、社會住宅、長照、文化資產保存再利用等國家政策、重大建設，協助機關撥用取得所需國有不動產。

社會住宅財政部所得稅

相關新聞

虛報股利抵稅額 將罰鍰

2019-06-12 00:05

凱博觀點／大陸土地廠房交易解析

2019-06-12 00:05

民間興建社宅 享租稅優惠

2019-06-12 00:05

數位匯流法規 要跟上趨勢

2019-06-11 00:32

數位匯流法規／鬆綁黨政軍條款 第一要務

2019-06-11 00:30

數位匯流法規／開放跨平台競爭 拉齊管制

2019-06-11 00:30

股東會紀念品費用 不得抵稅

2019-06-10 23:49

網路報稅 記得寄送單據

2019-06-10 23:49

退休理財…財管成長關鍵

2019-06-10 23:49

免稅車移作他用 優惠取消

2019-06-10 23:49

財政部下午公布出口統計 外銀預測持續衰退

2019-06-10 11:59

彩券族注意！中這些獎急著領 多繳20%冤枉稅

2019-06-10 09:00

網拍月營收8萬 要辦稅籍

2019-06-09 22:39

新聞中的法律／解讀大量解僱、資遣與合意離職

2019-06-09 22:39

北市查印花稅應稅憑證

2019-06-09 22:39

繼承農地5年內沒維持農用 被追稅3百萬

2019-06-08 13:26

新公司法治理大戰／採用新制 得改公司章程

2019-06-07 01:49

新公司法治理大戰／資本公積發股利 有眉角

2019-06-07 01:49

新公司法治理大戰／股王條款 季配息須具三特質

2019-06-07 01:49

彩券獎金扣稅入庫金額 近5年合計247億元

2019-06-06 20:14

網路申報 記得6月10日前要把須檢具文件寄交國稅局

2019-06-06 19:33

報稅檢附文件沒送 小心退稅卡關

2019-06-06 14:23

報錯稅多繳 5年內可更正

2019-06-06 14:22

新公司法治理大戰／設立商業法院 解決爭議

2019-06-06 01:50

新公司法治理大戰／董事查閱權 還沒劃紅線

2019-06-06 01:50

新公司法治理大戰／獨董擴權 獨不獨恐牽動經營權

2019-06-06 01:50

所得稅扣除額將通盤檢討 財部年底前提新方向

2019-06-05 14:47

報稅季 釋500億減稅紅包

2019-04-28 01:04
看更多

熱門文章

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

這家銀行推外幣外匯定存方案 美元最高有4.38％利率

2019-06-11 19:59

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

95油品出包 中油迄今已賠逾11億元

2019-06-11 16:22

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

太平洋建設創辦人章民強辭世 SOGO仍是最賺錢百貨之一

2019-06-11 21:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top