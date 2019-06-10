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8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

西南氣流帶入 農委會證實秋行軍蟲首度入侵台灣

連七黑 5月出口年減4.8%

2019-06-10 16:22經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

財政部今（10）日發布5月海關進出口貿易初步統計，出口金額277.2億美元，年減4.8%，已連續七個月負成長。

累計 1 至 5月出口1,298.8億美元，年減4.2%。

5月進口232.2億美元，較去年同月減5.9%；累計1 至 5月進口1,137.8億美元，較去年同期減1.2%。

5月出超44.9億美元，較去年同月增加0.7億美元；累計 1 至5月出超161.1億美元，較去年同期減42.2億美元。

財政部海關
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