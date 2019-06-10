財政部下午公布出口統計 外銀預測持續衰退

2019-06-10 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



財政部今天下午將公布5月進出口統計，星展銀行表示，預期5月出口年增率下降至-2.1%。

財政部前月公布4月出口年增率為-3.3%，出連連續六個月衰退，星展表示，5月預期仍呈現下滑趨勢。

雖然星展曾預期台灣出口將在第二季來到谷底，但台灣製造業採購經理人指數5月為48.4，4月為48.2，為連續第八個月低於50，且目前經濟前景已變得不確定性更高，可能會進一步惡化，這將視中美貿易戰、科技戰爭在未來幾個月內的發展 而定。