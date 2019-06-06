長照銀髮住宅 薛瑞元：盼與社會住宅脫勾

2019-06-06 16:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



財政部今（6）日針對基隆市長照福利服務園區BOT案邀集長照業者、保險業者以及相關單位辦理座談會，「銀髮住宅」議題成為會中討論重點之一，衛福部常務次長薛瑞元表示，目前仍在與內政部研商銀髮住宅該如何規劃，他認為銀髮住宅應與現行社會住宅的設計脫勾，才能夠在財務上更加彈性，並進一步提升設施與服務的品質。

基隆市長照福利服務園區BOT案預計於明年三月公開招商，由於該基地上有12%住宅用地，基隆市政府希望能優先在此腹地上發展出只租不賣銀髮住宅，形成適合高齡者的生態性聚落，同時更希望透過《促進民間參與公共建設法》，媒合長照與保險業者，引入保險業豐沛資金挹注長照。

不過長照服務現行的困境仍成為會中焦點，有長照業者提出疑慮，認為現行長照服務費用的天花板太過僵固，不利於業界待遇與服務品質，有些服務進駐社會住宅進行，更讓價格受到進一步限制。

薛瑞元回應，目前仍在與內政部溝通銀髮住宅的設計，首先必須要符合通用住宅的標準，雖然內政部認為可納入社會住宅體系，但他認為那會使得銀髮住宅的訂價受到限制；另一方面，衛福部若提出銀髮住宅的定義，則可能會讓銀髮住宅併入機構式長照服務，反而有更多限制。

薛瑞元強調，全台灣300多萬個老人當中，有70%住在沒有電梯的公寓或住家，必須要改變老人家「住」的品質，不只是服務失能的老人，衛福部更希望為整體老人福利著想。