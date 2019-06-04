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綜所稅沒少那麼多 財政部憂外界以為還有減稅空間

2019-06-04 19:10經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

綜合所得稅報稅。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影
綜合所得稅報稅。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影
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財政部政務次長吳自心今（4）日表示，稅收本來就會自然成長，財政部原本估計今年綜所稅會減少近500億元，是依據2015年的報稅資料所做的估算，隨著薪資成長以及股利增加，所以沒有預期減少得那麼多，但這不是加稅，也不希望因此而導致外界以為還有減稅的空間。

吳自心表示，財政部2016年研議稅改方案時最新、最完整的報稅資料是2015年的，因此各種試算都是以2015年的報稅資料為基礎，但是因為這幾年的薪資有成長，企業獲利也不錯，所以股利分配有增加，以目前初步統計的資料來看，綜所稅結算申報減少的稅收僅102.8億元，不像原本預估的少近500億元，這是因為稅收會成長，財政部並沒有在欺騙社會。

對於綜所稅結算申報減少的稅收比預期樂觀，財政部也擔心會讓外界以為還有減稅的空間，尤其《所得稅法》部分條文修正草案將新增長照扣除額，目前行政院版本的額度為12萬元，可能會給人加碼的想像空間。

吳自心強調，財政穩健對國家是非常重要的，尤其今年受到美中貿易戰影響，經濟成長率可能沒有那麼好的情況下，財政必須要維持穩定，財政部也會在今年報稅資料更加完整後對各項扣除額進行通盤的研究，對於各界都相當關心的長照扣除額，則看立法院臨時會來不來得及處理，完成立法程序。

財政部報稅綜所稅
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