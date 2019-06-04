用專業翻轉市場認知 益富打進國內19大醫學中心

2019-06-04 14:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣特殊營養品市場原本由國外產品先落地發展，消費者認識的通常是國際知名大廠，但除價格過高外，也未必完全符合台灣人體質的需求，益富實業是本土產量最大的營養品品牌，執行長馬述壯表示，透過提供一般諮詢及病患營養評估、診斷與計畫的服務，用科學化營養觀念走入民眾生活，旗下產品已打進台灣19家醫學中心、超過300家醫院、及數百家長照安養機構。

益富表示，台灣本土營養品審查制度更嚴格，依照現行法令，國外生產營養品廠商，僅需提供國外販售證明，就可在台灣上架販售，無須任何臨床試驗報告；但台灣本土營養品在上市前必須先向管理單位食品藥物管理署（食藥署）申請查驗登記，通過審查並取得許可證後才得以販售，其中如為國內生產的產品則必定要檢附人體臨床試驗報告。

益富指出，事實上目前國內多家大醫學中心在臨床上，都有逐漸使用本土營養品趨向，除了營養品品質外，廠商的專業與信任度也是其中相當重要的評斷標準。其中本土產量最大的營養品品牌－「益富實業」的前身是「益富營養中心」，有別於醫院內的諮詢中心，用科學化營養觀念走入民眾生活，提供一般諮詢及病患營養評估、診斷與計畫的服務，展開將「營養」落植台灣社會的第一步，未來更可以用營養來保養身體。