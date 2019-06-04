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年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

用專業翻轉市場認知 益富打進國內19大醫學中心

2019-06-04 14:25經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台灣特殊營養品市場原本由國外產品先落地發展，消費者認識的通常是國際知名大廠，但除價格過高外，也未必完全符合台灣人體質的需求，益富實業是本土產量最大的營養品品牌，執行長馬述壯表示，透過提供一般諮詢及病患營養評估、診斷與計畫的服務，用科學化營養觀念走入民眾生活，旗下產品已打進台灣19家醫學中心、超過300家醫院、及數百家長照安養機構。

益富表示，台灣本土營養品審查制度更嚴格，依照現行法令，國外生產營養品廠商，僅需提供國外販售證明，就可在台灣上架販售，無須任何臨床試驗報告；但台灣本土營養品在上市前必須先向管理單位食品藥物管理署（食藥署）申請查驗登記，通過審查並取得許可證後才得以販售，其中如為國內生產的產品則必定要檢附人體臨床試驗報告。

益富指出，事實上目前國內多家大醫學中心在臨床上，都有逐漸使用本土營養品趨向，除了營養品品質外，廠商的專業與信任度也是其中相當重要的評斷標準。其中本土產量最大的營養品品牌－「益富實業」的前身是「益富營養中心」，有別於醫院內的諮詢中心，用科學化營養觀念走入民眾生活，提供一般諮詢及病患營養評估、診斷與計畫的服務，展開將「營養」落植台灣社會的第一步，未來更可以用營養來保養身體。

益富執行長馬述壯表示，雖然國外產品早先在台落地，但國外產品價格過高，也未必完全符合台灣人體質的需求，因此，益富以更高的彈性及應變能力，研發最適合國人使用營養配方。面對國外大廠的競爭，目前使用益富益力壯plus營養均衡配方、益富福惜素等指定品牌產品的醫療院所包括台灣19家醫學中心、超過300家醫院及數百家的長照安養機構，益富在台灣站穩第一大特殊營養品企業地位，造福更多長期飲食受限的患者，用「營養」支撐病患的生活。

台灣本土品牌營養品36年來默默撐起醫院病人的需求。 圖／益富提供
台灣本土品牌營養品36年來默默撐起醫院病人的需求。 圖／益富提供
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