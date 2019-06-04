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綜所稅收穩住千億 學者分析：股利所得增稅貢獻

2019-06-04 11:52經濟日報 記者程士華╱即時報導

政府大釋減稅利多，不過5月報稅季過去，今年綜所稅仍入帳1,256億，未如預期跌破千億，政大財政系副教授陳國樑分析，除了稅基成長及預估失準等原因之外，股利所得的部分實際上並非減稅而為增稅，為貢獻稅收重要原因之一。

今年5月綜所稅申報初步統計，由於各項扣除額等減稅項目提高，財政部4月時曾預估今年稅收會大減跌破千億，不過5月實際申報後卻仍維持1,256億水準，與去年相比只少了102.8億元。

賦稅署長李慶華認為，民眾因為綜所稅制優化後而得利，可支配所得增加，也刺激了國內消費，去年民眾的薪資所得與企業配發的股利也有所增加。

不過陳國樑認為，薪資等稅基本來就會逐年成長，但是要說稅制優化帶動可支配所得增加，這種說法是錯誤的，因減稅是在今年報完稅才有感，減稅效果不可能馬上就反映出來。

陳國樑指出，更重要的是股利所得的部分，多數人以為新制推出可以28%稅率分離課稅，是對大股戶的減稅利多，但實際上這是增稅政策，依據財政部2017年時提出的估算，股利所得落在綜所稅的實際稅負率約為26%，最後立法院通過的版本卻是28%，因此這一塊實際上是增稅的。

陳國樑表示，稅收已經連年超徵，政府甚至一度考慮以政策還財於民，這意味著稅收預估技術需要加強，因為超徵跟低估是一體兩面的問題，可能是稅損的預估本身就估算過高，預估失準而驚訝於稅收狀況良好，其實未必值得高興。

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