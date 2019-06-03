四大扣除額提高 今年逾半申報戶可退稅

2019-06-03 22:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



財政部統計，今年逾半數申報戶都可以退稅，退稅金額合計達480.4億元。 報系資料照／記者翁禎霞攝影 分享 facebook

據財政部統計，受到所得稅制優化方案首度適用影響，今年逾半數申報戶都可以退稅，退稅金額合計達480.4億元。

財政部賦稅署署長李慶華表示，今年的退稅件數有323.4萬件，較去年的255.7萬件增加，有超過一半的申報戶是退稅的；退稅金額有480.4億元，則較去年增加90.3億元。

至於今年要繳稅的戶數有177.3萬件，較去年的268.2萬件減少，自繳稅額為1,736.6億元，也較去年減少12.5億元。

至於不退不補案件今年則有121.8萬件，也較去年的95.6萬件增加。

今年的323.4萬件退稅件數將自7月底開始退稅，只要是網路報稅或網路確認稅額試算書，或是使用二維條碼或人工申報書，以及以書面確認稅額試算等方式，在5月10日前向戶籍所在地分局、稽徵所申報或寄送退稅確認書，經核定屬於退稅案件，將可列為第一批退稅，在今年7月31日即可收到退稅款。

第二批退稅時間在今年10月31日，適用對象為5月10日前非向戶籍所在地分局、稽徵所申報或寄送退稅確認書，以及在5月11日至5月31日以二維條碼或人工申報書申報，以及以書面確認稅額試算等方式報稅者。

第三批退稅的適用對象則是逾5月31日，以二維條碼或人工申報書申報，以及以書面確認稅額試算寄送退稅確認書，或是在申報時屬於自繳經查屬於退稅案件者，退稅時間為明（2020）年1月20日。