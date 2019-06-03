親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
稅務法務
房市情報

四大扣除額提高 今年逾半申報戶可退稅

2019-06-03 22:22經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

財政部統計，今年逾半數申報戶都可以退稅，退稅金額合計達480.4億元。 報系資料...
財政部統計，今年逾半數申報戶都可以退稅，退稅金額合計達480.4億元。 報系資料照／記者翁禎霞攝影
分享

財政部統計，受到所得稅制優化方案首度適用影響，今年逾半數申報戶都可以退稅，退稅金額合計達480.4億元。

財政部賦稅署署長李慶華表示，今年的退稅件數有323.4萬件，較去年的255.7萬件增加，有超過一半的申報戶是退稅的；退稅金額有480.4億元，則較去年增加90.3億元。

至於今年要繳稅的戶數有177.3萬件，較去年的268.2萬件減少，自繳稅額為1,736.6億元，也較去年減少12.5億元。

至於不退不補案件今年則有121.8萬件，也較去年的95.6萬件增加。

今年的323.4萬件退稅件數將自7月底開始退稅，只要是網路報稅或網路確認稅額試算書，或是使用二維條碼或人工申報書，以及以書面確認稅額試算等方式，在5月10日前向戶籍所在地分局、稽徵所申報或寄送退稅確認書，經核定屬於退稅案件，將可列為第一批退稅，在今年7月31日即可收到退稅款。

第二批退稅時間在今年10月31日，適用對象為5月10日前非向戶籍所在地分局、稽徵所申報或寄送退稅確認書，以及在5月11日至5月31日以二維條碼或人工申報書申報，以及以書面確認稅額試算等方式報稅者。

第三批退稅的適用對象則是逾5月31日，以二維條碼或人工申報書申報，以及以書面確認稅額試算寄送退稅確認書，或是在申報時屬於自繳經查屬於退稅案件者，退稅時間為明（2020）年1月20日。

財政部報稅

相關新聞

5月綜所稅優於預期 財政部：減稅並未減過頭

2019-06-03 22:48

影／日本農漁產關稅擬減半 許淑華：抱日本人大腿

2019-06-03 21:18

626萬戶完成綜所稅申報 網路報稅突破400萬戶

2019-06-03 12:38

報稅網頁變好用 今年使用人次大增10倍

2019-06-03 11:10

重購退稅 清查三大違規行為

2019-06-02 23:37

新聞中的法律／計程車租賃車分業管理 創多贏

2019-06-02 23:37

個人賣電收入 要稅

2019-06-02 23:37

大同條款 四類企業當心變天

2019-06-02 23:24

公司法新制成奪權工具？ 經部澄清

2019-06-02 23:21

公司治理演成看守內閣 靠獨董撐盤

2019-06-02 23:20

搭減稅列車／修法提案 立委業界齊發

2019-06-02 00:48

五大減稅利多 拚今年過關

2019-06-02 00:47

加薪、股利增加 綜所稅結算申報收入比預期樂觀

2019-06-01 01:41

財長蘇建榮：今年綜所稅申報稅收優於預期

2019-05-31 22:38

報稅最後一天 仍有25萬戶未申報

2019-05-31 19:20

7-8月統一發票中4000元 先別急著領

2019-05-31 16:41

報稅最後倒數！ 600萬戶已完成申報

2019-05-31 12:49

薪資遭虛報 記得檢舉

2019-05-30 23:12

駐外子公司員工薪水 不能列報母公司費用

2019-05-30 23:12

死亡前兩年贈與 併入遺產課稅

2019-05-30 23:12

所得稅申報進尾聲 汐止約兩成沒有申報

2019-05-30 21:20

老舊環評退場 訂10+5條款

2019-05-29 23:10

發票獎金 未滿5,000元免稅

2019-05-29 23:10

賣家網路銷售貨物 價格應內含營業稅

2019-05-29 23:10

企業漏報股利所得 情節輕微補報免罰

2019-05-29 23:10

報稅最後三天 國稅局中午不打烊

2019-05-29 17:17

報稅倒數三天 還有86萬戶未申報

2019-05-29 17:00

最後三天 除了報稅也別忘了繳房屋稅

2019-05-29 14:06

報稅倒數三天！近五成民眾擔心這個

2019-05-29 09:20

倒數3天 你報稅了嗎？今年算法變多 千萬不要再拖

2019-05-29 06:23

支票繳稅 到期日須5/31前

2019-05-28 23:31

投資前發生損失 不得列報

2019-05-28 23:31

以電子檔提示帳簿 有獎勵

2019-05-28 23:31

企業員工旅遊 二方式列帳

2019-05-28 23:31

報稅季 釋500億減稅紅包

2019-04-28 01:04
看更多

熱門文章

你的勞保、勞退這些年資 可能都浪費掉了

2019-06-03 15:48

台積出貨華為 美無可奈何

2019-06-03 00:21

到底會不會有更大的金融海嘯？顧立雄十個字回應

2019-06-03 15:30

勞保勞退這種領法 年資愈久愈領多

2019-06-03 17:25

貿易戰效應 台廠被追問：非陸產能有多少？

2019-06-02 23:45

政策推少賣高儲蓄保單 顧立雄十張保單有九張是儲蓄險

2019-06-03 15:48

中鋼去華為元素 多管齊下

2019-06-03 00:19

郭台銘示警 更大海嘯將來臨

2019-06-03 00:18

傳遭美國商務部調查華為出貨 台積電鄭重否認

2019-06-03 11:22

鴻海、夏普 調整跨國產線

2019-06-03 00:18

新台幣勁揚1.09角 收31.503元

2019-06-03 16:26

科技業新話題…你有多少非陸產能？

2019-06-03 00:25

寶成執行長蔡佩君懷老二 大肚山種樹許孩子一片林

2019-06-03 13:50

寶成50週年慶 蔡佩君挺大肚子投入原生林復育

2019-06-03 11:44

桃空職工罷工訴求「增設勞工董事」 引起法學界議論

2019-06-03 09:18

代工廠應變 轉進東南亞

2019-06-03 00:24

台新金公司治理 獎不停

2019-06-02 23:54

美中貿易戰「助攻」 中租越南未來5年可望成長3.6倍

2019-06-03 09:01

飯店拚謝師宴生意 送任天堂Switch

2019-06-03 01:41

代工廠移轉產能…零組件、人力運輸 挑戰大

2019-06-03 00:24

面板雙虎衝刺利基型業務 擺脫低潮

2019-06-03 00:14

美中貿易戰方興未艾 市場延續風險趨避格局

2019-06-03 14:55

中美貿易引海嘯 學者：政府太樂觀

2019-06-03 18:38

郭台銘：華為事件波及多方面 鴻海問題請問鴻海

2019-06-03 15:29

林蔚山因個人因素 請辭尚志和綠能董事長

2019-06-03 17:56

建經公司不動產信託 金管會4規範

2019-06-03 00:50

林隆奮專訪／精誠大併購 搶賺AI財

2019-06-03 00:12

中美貿易戰鼓勵台商返台 台南市提供270公頃土地

2019-06-03 11:58

基亞細胞治療 補齊最後拼圖

2019-06-02 23:42

遠航租機國際官司敗訴 判賠逾3千萬美元

2019-06-03 13:50

省錢達人這樣玩！銀行祭「活儲」超高利率1.2%

2019-06-03 17:09

新台幣午盤勁揚1.39角 美元回檔亞幣大反攻

2019-06-03 13:08

天成飯店開起冰店 超濃奶香引爆話題

2019-06-03 17:54

國際官司敗訴判賠三千萬美元 遠航：財務一切正常

2019-06-03 14:42

新北市環狀線 第一階段預計今年底通車

2019-06-03 14:33

派遣工淚哭法院爭權益 控告嘉聯益假派遣真雇傭

2019-06-03 16:50

產業新鮮事／我組團赴美參展生技展

2019-06-02 23:42

分行刷臉迎賓 台新銀行搶先推

2019-06-03 11:39

CIP、高科大輔導！首艘MIT離岸風電鑽探船啟航

2019-06-03 16:06

你的勞保、勞退 有無效年資？

2019-06-03 13:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top