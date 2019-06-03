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626萬戶完成綜所稅申報 網路報稅突破400萬戶

2019-06-03 12:38經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

財政部統計，今年5月綜合所得稅結算申報共有626.4萬戶完成申報，其中，網路申報突破400萬戶來到404萬戶，約占總申報戶數的6成5。

綜所稅結算申報上周五（31日）截止，財政部初步統計，在期限內完成申報的戶數有626.4萬戶，其中仍以網路申報為最大宗，今年並突破400萬戶來到404萬戶，以稅額試算方式完成申報的也有210.3萬戶，兩種申報方式合計所占比率已來到98%。

至於以人工申報的有9.7萬戶，以二維條碼方式申報的僅2.3萬戶。

財政部結算申報

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