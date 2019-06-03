報稅網頁變好用 今年使用人次大增10倍

2019-06-03 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



5月報稅季告一段落，今年以網路申報綜合所得稅的比例仍維持6成以上，尤其今年又強化網頁版報稅系統，讓民眾可以不用每年重新安裝報稅軟體，財政資訊中心統計，今年使用網頁版申報綜所稅總人次達85.9萬，相較去年網頁版使用人次成長約10倍。

過去網路報稅需向財政部下載專用軟體，且由於資料庫不同，多數用戶每年必須重新安裝最新版本，造成民眾不便。今年財政部強化網頁報稅系統，不同於過去主要設計給Mac電腦用戶使用，今年特別針對Windows、Linux等電腦系統用戶強化相容性，引發卓效。

據財政資訊中心初步統計，在未排除重覆報稅人次的情況下，今年網頁版報稅的使用人次達到85.9萬，跟去年數據相比成長約莫10倍，去年未排除重覆的網頁申報人次為8.8萬，排除重覆後的實際申報戶數則是7.8萬；今年則是在報稅第一周的使用人次就達16.3萬，早早超越去年整個5月的數字。

不過財政部原先預計今年改良強化的網頁版，可以帶來150萬使用人次、佔網路申報比例3成，今年5月報稅下來，實際的使用人次則僅有85.9萬、佔比約2成多未達預期，近8成民眾還是習慣重新安裝報稅軟體來申報。