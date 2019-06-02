搭減稅列車／修法提案 立委業界齊發

2019-06-02 00:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ／台北報導



搭上大選年減稅列車，朝野立委與工商團體大家一起來。針對《所得稅法》部分條文修正草案、《境外資金匯回管理運用及課稅條例》草案，立委提案就超過20個版本，工商團體也在見行政院長蘇貞昌時，爭取到允諾研議取消每年百億元的印花稅。

5月剛結束的綜所稅結算申報民眾超有感，因為政府釋出500億元減稅大紅包，讓國民黨立委賴士葆笑稱要怪國民黨政府時代的財政部長張盛和弄了財政健全方案，稅收超徵，讓民進黨政府可以大減稅，朝野立委對減稅法案更是共襄盛舉。

例如長照扣除額是按照行政院版本每人每年12萬元，還是再加碼？以目前立委提案版本來看，額度最高有到36萬元，是否訂排富條款，是另一焦點，理由是富人也會失能，需要長照，為什麼不能適用扣除？此外，國民黨立委曾銘宗也希望爭取學生就學貸款特別扣除額，讓80萬有學貸負擔的年輕人畢業後五年內享有每人2.5萬元學貸特別扣除額。

工總祕書長蔡練生則表示，現在全世界都在降稅，美國總統川普在降稅，大陸也在降稅，只有台灣在加稅，印花稅是一個很落伍的稅制，工商團體多年來向政府反映過很多次，過去政府也承諾會取消，後來都因為找不到替代財源不了了之，現在既然稅收年年超徵，行政院長蘇貞昌也指示朝取消方向研議。