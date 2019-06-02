親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

五大減稅利多 拚今年過關

2019-06-02 00:47經濟日報 記者曹逸雯／台北報導

5月剛報完綜所稅，大部分人一定對減稅很有感，明年總統大選，今年底前還將有五大減稅利多，包括新增「長期照顧特別扣除額」、訂定「名模條款」、境外資金匯回專法立法、《海關進口稅則》調降日本清酒關稅及取消印花稅等，其中除了取消印花稅外，四項可望在6月中召開的立法院臨時會闖關。

包括《所得稅法》部分條文修正草案、《境外資金匯回管理運用及課稅條例》草案及《海關進口稅則》修正草案等三項法案都是立法院本會期優先法案，但在上周五（5月31日）剛休會的第九屆第七會期最後一周，執政黨在財政委員會以強勢表決通過海關進口稅則的調降日本清酒等貨品關稅案，境外資金匯回專法雖出了委員會，但包括適用稅率、資金運用規範等關鍵條文均保留協商，所得稅法新增長照扣除額案則尚未完成初審。

對於這些重要法案來不及完成立法程序，行政部門與民進黨團保持密切溝通中，除海關進口稅則將排入臨時會完成三讀，蔡英文總統相當關切的境外資金匯回專法部分，包括第一年匯回稅率8%，第二年匯回10%，只要實質投資，即可申請退還一半稅款，實質稅率降為4%、5%等尚待協商部分，召委民進黨立委施義芳表示臨時會隨時可召集協商。

至於攸關長照扣除額與名模條款的所得稅法部分條文修正草案，雖然還卡在委員會，不僅有20餘個立委提案修正版本，也被戲稱長照扣除額大PK，是維持行政院版本12萬元，或再加碼，還是未知數，雖然立委認為明年報稅才適用，還有時間可以好好審，但據了解，行政部門希望臨時會就可以處理，不排除在臨時會加開財委會進行審查，或直接將這項法案從委員會抽出逕付二讀。

另外，行政院長蘇貞昌5月21日與工商協進會進行早餐座談後指示財政部研議取消印花稅，並要求一個月內提出作業方式，也可望成為下半年一大減稅利多。蘇貞昌表示，廢除印花稅後，如果造成地方稅收短少，將由中央全額補足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年底前五大減稅利多 圖／經濟日報提供
年底前五大減稅利多 圖／經濟日報提供
分享

海關外資所得稅
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

搭減稅列車／修法提案 立委業界齊發

2019-06-02 00:48

加薪、股利增加 綜所稅結算申報收入比預期樂觀

2019-06-01 01:41

財長蘇建榮：今年綜所稅申報稅收優於預期

2019-05-31 22:38

報稅最後一天 仍有25萬戶未申報

2019-05-31 19:20

7-8月統一發票中4000元 先別急著領

2019-05-31 16:41

報稅最後倒數！ 600萬戶已完成申報

2019-05-31 12:49

薪資遭虛報 記得檢舉

2019-05-30 23:12

駐外子公司員工薪水 不能列報母公司費用

2019-05-30 23:12

死亡前兩年贈與 併入遺產課稅

2019-05-30 23:12

所得稅申報進尾聲 汐止約兩成沒有申報

2019-05-30 21:20

老舊環評退場 訂10+5條款

2019-05-29 23:10

發票獎金 未滿5,000元免稅

2019-05-29 23:10

賣家網路銷售貨物 價格應內含營業稅

2019-05-29 23:10

企業漏報股利所得 情節輕微補報免罰

2019-05-29 23:10

報稅最後三天 國稅局中午不打烊

2019-05-29 17:17

報稅倒數三天 還有86萬戶未申報

2019-05-29 17:00

最後三天 除了報稅也別忘了繳房屋稅

2019-05-29 14:06

報稅倒數三天！近五成民眾擔心這個

2019-05-29 09:20

倒數3天 你報稅了嗎？今年算法變多 千萬不要再拖

2019-05-29 06:23

支票繳稅 到期日須5/31前

2019-05-28 23:31

投資前發生損失 不得列報

2019-05-28 23:31

以電子檔提示帳簿 有獎勵

2019-05-28 23:31

企業員工旅遊 二方式列帳

2019-05-28 23:31

報稅季 釋500億減稅紅包

2019-04-28 01:04
看更多

熱門文章

國泰、富邦人壽今起悄悄降利率 保戶荷包變瘦了

2019-06-01 15:07

政府帶頭衝風電 外銀：領先亞洲奠定3基礎

2019-06-01 12:03

元大金組織改造 陳修偉出任元大證券董事長

2019-06-01 13:06

川普關稅大刀指向墨西哥 台廠再度受威脅

2019-06-01 17:36

元大金控人事異動 陳修偉接掌券商龍頭元大證券

2019-06-01 13:39

紡拓會44年首辦徵才 71家釋出1500工作機會

2019-06-01 12:27

預期股匯雙貶 BEI市場指數大降21.29％、7個月新低

2019-06-01 17:10

美對墨加稅 衝擊台灣代工廠

2019-06-01 13:37

數位世代 陳冲籲開放非銀行辦理跨境匯兌業務

2019-06-01 05:56

北美生技展下週一登場 生技族群吸睛

2019-06-01 12:49

美中貿易戰延燒 半導體廠提升戰力搶市占

2019-06-01 10:28

紡拓會44年來首次徵才 釋1,500個工作機會

2019-06-01 16:40

遊戲業 玩轉AI、大數據突圍

2019-06-01 13:32

台電實驗新節電方案 夏月尖峰價差最高10倍

2019-06-01 17:31

16檔貿易戰突圍股領漲大盤 站上月、季、年線

2019-06-01 22:11

元大證券人事新局 陳修偉出任董事長

2019-06-01 12:49

遠東新、聚陽紡織大咖聯合徵才 吸引千人參與

2019-06-01 21:45

陳修偉接元大證券董事長 原董座申鼎籛任元大金總經理

2019-06-01 13:11

繳電費更便利！ 台電新增「台灣Pay」行動支付

2019-06-01 10:51

Eleven Sport 1斷訊 NCC要求大豐等3業者提補償方案

2019-06-01 16:49

Brother在台業績三倍成長 日籍董座：企業經營像下圍棋

2019-06-01 10:49

聚隆芳苑廠火災產能受損 斗六與埔鹽廠支援

2019-06-01 15:58

氣候變遷夏季延長 店家：夏季電費吃不消

2019-06-01 14:08

桶裝瓦斯終結連三漲 明起每桶省60元

2019-06-01 17:01

小吃店小確幸 中油桶裝瓦斯明起每桶降60元

2019-06-01 16:56

貿易戰展望下半年 吳東昇保守徐旭東樂觀

2019-06-01 13:35

兩大壽險 降利變保單利率

2019-06-01 23:28

台灣Pay繳電費嘛ㄟ通 台電行動支付9平台相挺

2019-06-01 10:40

元大金高層人事異動 陳修偉接掌元大證券董事長

2019-06-01 15:05

高利儲蓄險將絕跡 專家：改買ETF存股、理財

2019-06-01 23:25

溫室氣體減量補助 店家電費年省逾10萬

2019-06-01 12:55

Computex規模、買家 雙創新高

2019-06-02 00:49

台商回流 投資台中420億

2019-06-02 00:42

福七升空寫歌打氣 桃機展出1比1模型

2019-06-01 13:05

五大減稅利多 拚今年過關

2019-06-02 00:47

投信新募新興市場債基金變化增多 股票基金更強調長線

2019-06-01 22:12

陳修偉 任元大證董座

2019-06-01 23:30

鋼鐵業年產值 衝上1.2兆元 榮景背後藏隱憂

2019-06-01 22:59

匯市最前線／台幣31.4~31.7元盤整

2019-06-01 23:27

指標廠競艷 Computex新科技火併

2019-06-02 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top