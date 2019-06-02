五大減稅利多 拚今年過關

2019-06-02 00:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ／台北報導



5月剛報完綜所稅，大部分人一定對減稅很有感，明年總統大選，今年底前還將有五大減稅利多，包括新增「長期照顧特別扣除額」、訂定「名模條款」、境外資金匯回專法立法、《海關進口稅則》調降日本清酒關稅及取消印花稅等，其中除了取消印花稅外，四項可望在6月中召開的立法院臨時會闖關。

包括《所得稅法》部分條文修正草案、《境外資金匯回管理運用及課稅條例》草案及《海關進口稅則》修正草案等三項法案都是立法院本會期優先法案，但在上周五（5月31日）剛休會的第九屆第七會期最後一周，執政黨在財政委員會以強勢表決通過海關進口稅則的調降日本清酒等貨品關稅案，境外資金匯回專法雖出了委員會，但包括適用稅率、資金運用規範等關鍵條文均保留協商，所得稅法新增長照扣除額案則尚未完成初審。

對於這些重要法案來不及完成立法程序，行政部門與民進黨團保持密切溝通中，除海關進口稅則將排入臨時會完成三讀，蔡英文總統相當關切的境外資金匯回專法部分，包括第一年匯回稅率8%，第二年匯回10%，只要實質投資，即可申請退還一半稅款，實質稅率降為4%、5%等尚待協商部分，召委民進黨立委施義芳表示臨時會隨時可召集協商。

至於攸關長照扣除額與名模條款的所得稅法部分條文修正草案，雖然還卡在委員會，不僅有20餘個立委提案修正版本，也被戲稱長照扣除額大PK，是維持行政院版本12萬元，或再加碼，還是未知數，雖然立委認為明年報稅才適用，還有時間可以好好審，但據了解，行政部門希望臨時會就可以處理，不排除在臨時會加開財委會進行審查，或直接將這項法案從委員會抽出逕付二讀。

另外，行政院長蘇貞昌5月21日與工商協進會進行早餐座談後指示財政部研議取消印花稅，並要求一個月內提出作業方式，也可望成為下半年一大減稅利多。蘇貞昌表示，廢除印花稅後，如果造成地方稅收短少，將由中央全額補足。

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