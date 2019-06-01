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加薪、股利增加 綜所稅結算申報收入比預期樂觀

2019-06-01 01:41經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

5月報稅月結束，據財政部初步統計，有繳稅的戶數雖然減少，但繳稅的金額增加，主要是因為去年政府與很多企業加薪，以及獲配股利增加，預估今年稅收將比預期來得樂觀。

財政部長蘇建榮昨（31）日視察台北國稅局中北／中南稽徵所，關心報稅最後一天情形，感謝參與同仁這段時間來的辛勞，今年報稅系統運作才能如此順暢，蘇建榮表示，今年因為調高四大扣除額額度，使得退稅戶數增加，統計至30日止，約有319萬戶是可以退稅的，占已申報戶數的53%，不退不補的戶數約116萬戶。

值得注意的是，今年實際有繳稅的戶數減少，約166萬戶，但是繳稅金額反而增加，顯示稅基有增加，至於整個綜合所得稅實徵淨額的確切數字，還是要等年底才知道。

財政部賦稅署署長李慶華表示，繳稅金額增加顯示稅基擴大，主因是去年景氣不錯，政府和很多企業都有加薪，另外就是企業獲利，獲配股利有增加，所以使所得總額有增加，且比扣除額提高所增加的數字還大，雖然總體繳稅金額減掉總體退稅金額還是減少的，但減少的金額可能沒有原本預期的金額大，預估下周一（6月3日）可以有初步統計。

財政部先前預估，因為有調高綜所稅四大扣除額，以及將最高級距稅率由45%調降至40%，今年5月綜所稅結算申報收入將大減500多億元，估計為913億元，不僅跌破千億元大關，更是近五年來新低。

財政部報稅加薪
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