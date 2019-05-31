財長蘇建榮：今年綜所稅申報稅收優於預期

2019-05-31 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今天是5月報稅最後一天，雖然稅改後大減稅，但財政部表示，從今年申報情形來看，綜所稅的繳稅戶數雖比去年下降，但繳納稅額反而比預期增加，推測是因去年政府、企業加薪，以及景氣好企業獲利高使股利發放增加，整體綜所稅5月申報狀況優於預期。

綜所稅申報今天截止，統計至今天中午，應申報戶630萬戶中，還有25萬戶沒申報。財政部長蘇建榮今天特地視察台北市國稅局大安分局及中北、中南稽徵所，了解實際申報狀況。

蘇建榮指出，今年65%申報戶都採是網路申報，34%為稅額試算回復申報，只有非常少數是以人工或二維條碼申報。因去年所得稅制優化方案上路，調高四大扣除額，今年繳稅戶數下降，且退稅戶數增加，統計約有319萬戶可領到退稅，占已申報戶數比重達53%，「民眾應該很有感」。

蘇建榮表示，今年雖然繳稅戶數減少，但繳納稅額卻反而上升。財政部賦稅署署長李慶華補充，去年政府部門先帶頭加薪3%，不少民間企業也跟進，加上去年上市櫃股利發放增加，民眾的薪資所得、股利所得都增加，使得稅基擴大。

因去年通過稅改方案大減稅，加上基本生活費調高，財政部原預估，今年綜所稅5月結算申報稅收將大減500多億元，創近5年來新低。李慶華表示，從目前申報情形來看，繳稅戶的繳納稅額優於預期，樂觀看待今年綜所稅減少幅度可望縮減、優於預期。