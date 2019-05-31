親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

韓國瑜安排王小姐親人進北農？北農：他已工作5、6年

財長蘇建榮：今年綜所稅申報稅收優於預期

2019-05-31 22:38聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

今天是5月報稅最後一天，雖然稅改後大減稅，但財政部表示，從今年申報情形來看，綜所稅的繳稅戶數雖比去年下降，但繳納稅額反而比預期增加，推測是因去年政府、企業加薪，以及景氣好企業獲利高使股利發放增加，整體綜所稅5月申報狀況優於預期。

綜所稅申報今天截止，統計至今天中午，應申報戶630萬戶中，還有25萬戶沒申報。財政部長蘇建榮今天特地視察台北市國稅局大安分局及中北、中南稽徵所，了解實際申報狀況。

蘇建榮指出，今年65%申報戶都採是網路申報，34%為稅額試算回復申報，只有非常少數是以人工或二維條碼申報。因去年所得稅制優化方案上路，調高四大扣除額，今年繳稅戶數下降，且退稅戶數增加，統計約有319萬戶可領到退稅，占已申報戶數比重達53%，「民眾應該很有感」。

蘇建榮表示，今年雖然繳稅戶數減少，但繳納稅額卻反而上升。財政部賦稅署署長李慶華補充，去年政府部門先帶頭加薪3%，不少民間企業也跟進，加上去年上市櫃股利發放增加，民眾的薪資所得、股利所得都增加，使得稅基擴大。

因去年通過稅改方案大減稅，加上基本生活費調高，財政部原預估，今年綜所稅5月結算申報稅收將大減500多億元，創近5年來新低。李慶華表示，從目前申報情形來看，繳稅戶的繳納稅額優於預期，樂觀看待今年綜所稅減少幅度可望縮減、優於預期。

財政部長蘇建榮（右前）下午到台北國稅局稽徵所，視察報稅最後一天情況。記者林伯東／...
財政部長蘇建榮（右前）下午到台北國稅局稽徵所，視察報稅最後一天情況。記者林伯東／攝影
分享

綜所稅財政部股利報稅
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

報稅最後一天 仍有25萬戶未申報

2019-05-31 19:20

7-8月統一發票中4000元 先別急著領

2019-05-31 16:41

報稅最後倒數！ 600萬戶已完成申報

2019-05-31 12:49

薪資遭虛報 記得檢舉

2019-05-30 23:12

駐外子公司員工薪水 不能列報母公司費用

2019-05-30 23:12

死亡前兩年贈與 併入遺產課稅

2019-05-30 23:12

所得稅申報進尾聲 汐止約兩成沒有申報

2019-05-30 21:20

老舊環評退場 訂10+5條款

2019-05-29 23:10

發票獎金 未滿5,000元免稅

2019-05-29 23:10

賣家網路銷售貨物 價格應內含營業稅

2019-05-29 23:10

企業漏報股利所得 情節輕微補報免罰

2019-05-29 23:10

報稅最後三天 國稅局中午不打烊

2019-05-29 17:17

報稅倒數三天 還有86萬戶未申報

2019-05-29 17:00

最後三天 除了報稅也別忘了繳房屋稅

2019-05-29 14:06

報稅倒數三天！近五成民眾擔心這個

2019-05-29 09:20

倒數3天 你報稅了嗎？今年算法變多 千萬不要再拖

2019-05-29 06:23

支票繳稅 到期日須5/31前

2019-05-28 23:31

投資前發生損失 不得列報

2019-05-28 23:31

以電子檔提示帳簿 有獎勵

2019-05-28 23:31

企業員工旅遊 二方式列帳

2019-05-28 23:31

報稅速度小落後 財政部提醒31日截止

2019-05-28 16:55

豪雨受損報停、報廢車輛將退溢繳牌照稅 申請至11月底

2019-05-28 14:04

貿易戰升級科技戰 立委質疑：廢印花稅的邏輯是什麼？

2019-05-28 06:08

特定工廠落日 攻防重點

2019-05-28 00:52

住外國民遺產 申報扣除受限

2019-05-28 00:52

國發會將赴歐 對談數位經濟

2019-05-28 00:52

稅制優化上路 銀行財管客戶逾六成減稅有感

2019-05-27 17:13

北部9縣市55萬人尚未報稅 國稅局：快報稅免罰錢

2019-05-27 17:08

報稅最後一周 逾百萬戶還沒申報

2019-05-27 16:00

名模條款 立委建議手機費也可扣除

2019-05-27 14:42

立委批財政部 「減稅部長」獨厚富人

2019-05-27 14:42

憂長照經費減少 立委籲對加熱菸、電子菸課稅

2019-05-27 13:22

富邦證電子憑證報稅 符合條件可獲商品卡200元

2019-05-27 13:05

稅務員開發扶養省稅試算程式 蘇建榮：考慮採用

2019-05-27 12:21

稅改肥了誰？前10大戶竟少繳1至3億

2019-05-27 12:15

減稅5,000萬以上有23戶 藍委盼照顧年輕學貸戶列扣除額

2019-05-27 11:53

要廢印花稅再送減稅紅包 財長否認有選舉因素

2019-05-27 09:58

本周拚減稅大紅包？ 蘇建榮：跟選舉沒有關係

2019-05-27 09:52

非自願賣屋 六類適用優稅

2019-05-26 22:29
看更多

熱門文章

新台幣5月創三年多來最大單月跌幅 為什麼依舊看貶？

2019-05-31 07:51

7-8月統一發票中4000元 先別急著領

2019-05-31 16:41

四大利空 南亞科：DRAM價看跌

2019-05-31 01:15

金昌石礦「被翻案」 台泥砲轟

2019-05-31 01:15

資金回流 金管會將採「一條鞭」控管

2019-05-31 00:41

五年少了1.2萬家攤販… 都被誰打趴了？

2019-05-31 15:04

金管會出招！金控家族持股 不能當藏鏡人

2019-05-31 02:30

日清酒、山藥15產品降關稅 藍委批：不平等條約

2019-05-31 00:16

台塑化陳寶郎：下一季油價估每桶63-68美元

2019-05-31 16:57

IEEE封殺 華為5G雄心受挫

2019-05-31 01:53

死亡前兩年贈與 併入遺產課稅

2019-05-30 23:12

國壽再攜手中部4醫院 推理賠金抵繳醫療費

2019-05-31 12:38

美中貿易戰刺激66台商回流 投資金額逾3300億元

2019-05-31 05:56

鎮瀾宮信徒 這位董座捐錢先問媽祖

2019-05-31 11:38

央行發布金融穩定報告 示警4大風險

2019-05-31 18:40

信義房屋董事長換人 薛健平接任、周俊吉續任董事

2019-05-31 16:39

5G釋照前夕 NCC代理主委請辭

2019-05-31 00:54

雲林允能離岸風場705億元融資 4本土銀行參與

2019-05-31 11:30

產業震撼彈！信義房屋新篇章 「薛健平」接棒董事長

2019-05-31 18:04

和碩商用機器人 挑戰Pepper

2019-05-31 01:57

和碩衝車電 獲國際大廠青睞

2019-05-31 01:57

華為對手 乘機瓜分地盤

2019-05-31 01:53

台商回流…盤點5缺 經部：今、明年供電有信心

2019-05-30 23:45

中信 獲選台灣最佳管理銀行

2019-05-31 02:30

直言集／貿易自由化 勿淪討好日本藉口

2019-05-30 23:51

駐外子公司員工薪水 不能列報母公司費用

2019-05-30 23:12

感謝力挺罷工合法！長榮空服員獻花給勞動部長　

2019-05-31 13:21

南亞科董座看華為風暴 別輕忽斷鏈危機

2019-05-31 01:15

NCC戰力折損…從主委缺到處長

2019-05-31 00:54

台商回流 景碩等五案過關

2019-05-31 00:41

南山經理人炒股案 罰660萬

2019-05-31 02:30

資金解旱 央行本月放錢千億

2019-05-31 02:30

新應用跨步 台歐合攻智慧工廠、無人機

2019-05-31 01:15

達德wpd雲林離岸風場近700億融資到位 4本土銀行參與

2019-05-31 09:50

室內裝修登記證效期放寬至5年 估2.5萬人受惠

2019-05-31 10:54

什麼船都能造！台船碼頭出現高級海洋研究船

2019-05-31 17:25

電支使用人數 衝破500萬

2019-05-31 02:30

實支實付險擬設限 保險業籲考量住院衍生費用

2019-05-31 14:25

新台幣5月重挫2.24% 創逾3年半單月最大貶幅

2019-05-31 20:39

核二2號機今晚降載20萬瓩維修 低壓汽機再熱進汽閥滴油

2019-05-31 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top