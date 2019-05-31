修補裂痕？花敬群赴北市府談都更、社宅合作

2019-05-31 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



為了危老重建及都更議題，台北市長柯文哲日前和內政部次長花敬群隔空互嗆。花敬群昨（30）日則赴台北市政府拜會副市長鄧家基，雙方決議將定期召開工作小組，盤點下階段社會住宅用地，研擬策略鼓勵更多房屋加入包租代管計畫，並且初步達成減徵地價稅的共識。

花敬群指出，台北市社會住宅推動戶數為全國第一，目前已招標、興建中或完工的戶數合計達13,214戶。對於外界有時誤解批評推動成效，花敬群也為北市緩頰，認為推動社會住宅及包租代管的進度和品質應受高度肯定，內政部將與北市府繼續合作，加速社會住宅的進度。

花敬群表示，內政部將與市府成立合作平台，盤點台北市興辦社會住宅所需土地，並研議各基地適宜的興辦方式，除了直接興建外，也可視基地條件，以都市更新分回或容積獎勵等多元方式創造社會住宅，善用每一筆土地。

此外，「租賃住宅市場發展及管理條例」已於去年6月實施，雙方就包租代管的房屋稅與地價稅優惠交換意見。針對「社會住宅包租代管第2期計畫」，內政部表示後續會儘速與市府再次協商，讓新一期計畫趕快開辦上路。

花敬群強調，內政部已於去年成立國家住宅及都市更新中心，設置目的是為協助政府興辦社會住宅及執行公辦都更政策，北市府也高度認同國家住都中心的角色。

花敬群說，國家住都中心八大公辦都更案件中，就有六案位於台北市精華地區，為了避免因法人特性課稅造成都更案件推動成本增加，該中心已與市府初步達成減徵地價稅的共識，並將運用該中心的興辦量能，與台北市政府合作加速推動社會住宅及都市更新，攜手為照顧台北市民的居住需求一起努力。