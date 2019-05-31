報稅最後一天 財長蘇建榮視察稽徵所

相關新聞
薪資遭虛報 記得檢舉2019-05-30 23:12
駐外子公司員工薪水 不能列報母公司費用2019-05-30 23:12
死亡前兩年贈與 併入遺產課稅2019-05-30 23:12
所得稅申報進尾聲 汐止約兩成沒有申報2019-05-30 21:20
老舊環評退場 訂10+5條款2019-05-29 23:10
發票獎金 未滿5,000元免稅2019-05-29 23:10
賣家網路銷售貨物 價格應內含營業稅2019-05-29 23:10
企業漏報股利所得 情節輕微補報免罰2019-05-29 23:10
報稅最後三天 國稅局中午不打烊2019-05-29 17:17
報稅倒數三天 還有86萬戶未申報2019-05-29 17:00
最後三天 除了報稅也別忘了繳房屋稅2019-05-29 14:06
報稅倒數三天！近五成民眾擔心這個2019-05-29 09:20
倒數3天 你報稅了嗎？今年算法變多 千萬不要再拖2019-05-29 06:23
支票繳稅 到期日須5/31前2019-05-28 23:31
投資前發生損失 不得列報2019-05-28 23:31
以電子檔提示帳簿 有獎勵2019-05-28 23:31
企業員工旅遊 二方式列帳2019-05-28 23:31
報稅速度小落後 財政部提醒31日截止2019-05-28 16:55
豪雨受損報停、報廢車輛將退溢繳牌照稅 申請至11月底2019-05-28 14:04
貿易戰升級科技戰 立委質疑：廢印花稅的邏輯是什麼？2019-05-28 06:08
特定工廠落日 攻防重點2019-05-28 00:52
住外國民遺產 申報扣除受限2019-05-28 00:52
國發會將赴歐 對談數位經濟2019-05-28 00:52
稅制優化上路 銀行財管客戶逾六成減稅有感2019-05-27 17:13
北部9縣市55萬人尚未報稅 國稅局：快報稅免罰錢2019-05-27 17:08
報稅最後一周 逾百萬戶還沒申報2019-05-27 16:00
名模條款 立委建議手機費也可扣除2019-05-27 14:42
立委批財政部 「減稅部長」獨厚富人2019-05-27 14:42
憂長照經費減少 立委籲對加熱菸、電子菸課稅2019-05-27 13:22
富邦證電子憑證報稅 符合條件可獲商品卡200元2019-05-27 13:05
稅務員開發扶養省稅試算程式 蘇建榮：考慮採用2019-05-27 12:21
稅改肥了誰？前10大戶竟少繳1至3億2019-05-27 12:15
減稅5,000萬以上有23戶 藍委盼照顧年輕學貸戶列扣除額2019-05-27 11:53
要廢印花稅再送減稅紅包 財長否認有選舉因素2019-05-27 09:58
本周拚減稅大紅包？ 蘇建榮：跟選舉沒有關係2019-05-27 09:52
非自願賣屋 六類適用優稅2019-05-26 22:29
地方印花稅喊廢 短收由中央補足2019-05-26 22:29
美中貿易戰震盪金融市場 投資盈虧報稅3原則2019-05-25 13:34
統一發票今天開獎 千萬獎號：038026022019-05-25 09:24
熱門文章
新台幣5月創三年多來最大單月跌幅 為什麼依舊看貶？2019-05-31 07:51
經理人涉LINE群組炒股 金管會重罰南山人壽2019-05-30 18:16
台灣大車隊挖Uber司機 連派遣費都不收了2019-05-30 17:49
家族金控注意！金融機構董事會有這幾種樣態金管會要管2019-05-30 17:52
四大利空 南亞科：DRAM價看跌2019-05-31 01:15
資金回流 金管會將採「一條鞭」控管2019-05-31 00:41
金昌石礦「被翻案」 台泥砲轟2019-05-31 01:15
日清酒、山藥15產品降關稅 藍委批：不平等條約2019-05-31 00:16
金管會出招！金控家族持股 不能當藏鏡人2019-05-31 02:30
核四履約爭議台電與奇異和解 賠償金砍半為7.11億元2019-05-30 18:55
IEEE封殺 華為5G雄心受挫2019-05-31 01:53
經濟解析／外資5月瘋狂匯出 台灣雙率遭重擊2019-05-30 18:08
死亡前兩年贈與 併入遺產課稅2019-05-30 23:12
美中貿易戰刺激66台商回流 投資金額逾3300億元2019-05-31 05:56
LINE信用評等機制將來台 憑分數可享金融服務2019-05-30 18:30
不滿開發區土地被降編為農地 林義守暫緩投資案2019-05-30 21:24
5G釋照前夕 NCC代理主委請辭2019-05-31 00:54
經濟部再通過景碩等五案回台 累計66案投資額3300億元2019-05-30 19:42
台商回流…盤點5缺 經部：今、明年供電有信心2019-05-30 23:45
雲林允能離岸風場705億元融資 4本土銀行參與2019-05-31 11:30
直言集／貿易自由化 勿淪討好日本藉口2019-05-30 23:51
和碩衝車電 獲國際大廠青睞2019-05-31 01:57
和碩商用機器人 挑戰Pepper2019-05-31 01:57
五年少了1.2萬家攤販… 都被誰打趴了？2019-05-31 15:04
義聯林義守：請政府恢復大湖工商綜合區2019-05-30 17:41
國壽再攜手中部4醫院 推理賠金抵繳醫療費2019-05-31 12:38
華為對手 乘機瓜分地盤2019-05-31 01:53
駐外子公司員工薪水 不能列報母公司費用2019-05-30 23:12
鎮瀾宮信徒 這位董座捐錢先問媽祖2019-05-31 11:38
中信 獲選台灣最佳管理銀行2019-05-31 02:30
景碩科技投資165億 台商回流累積逾3300億2019-05-30 20:24
南亞科董座看華為風暴 別輕忽斷鏈危機2019-05-31 01:15
台商回流 景碩等五案過關2019-05-31 00:41
南山經理人炒股案 罰660萬2019-05-31 02:30
南山人壽前經理Line炒股遭重罰 公司：求償商譽損失2019-05-30 20:45
NCC戰力折損…從主委缺到處長2019-05-31 00:54
LINE Bank網銀有三大優勢 強化反洗錢、金融犯罪防制2019-05-30 20:13
新應用跨步 台歐合攻智慧工廠、無人機2019-05-31 01:15
資金解旱 央行本月放錢千億2019-05-31 02:30
感謝力挺罷工合法！長榮空服員獻花給勞動部長2019-05-31 13:21
留言