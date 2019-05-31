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報稅最後一天 財長蘇建榮視察稽徵所

2019-05-31 16:33聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

財政部長蘇建榮下午前往台北國稅局稽徵所，視察報稅最後一天情況，並向現場辛勤的工作人員和報稅民眾揮手致意。

財政部長蘇建榮（後排中）下午到台北國稅局稽徵所，視察報稅最後一天情況，向眾人致意...
財政部長蘇建榮（後排中）下午到台北國稅局稽徵所，視察報稅最後一天情況，向眾人致意。記者林伯東／攝影
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財政部長蘇建榮（右前）下午到台北國稅局稽徵所，視察報稅最後一天情況。記者林伯東／...
財政部長蘇建榮（右前）下午到台北國稅局稽徵所，視察報稅最後一天情況。記者林伯東／攝影
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