報稅最後倒數！ 600萬戶已完成申報

2019-05-31 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



今（31）日是報稅的最後一天，據財政部統計，截至30日止，全國已有600.2萬戶完成報繳稅，估計還有近5%的民眾趕在最後一天申報。

為服務報稅民眾，各區國稅局今日中午都加班，並將延長今日的收件時間到19時，財政部長蘇建榮下午也將前往稽徵所關心民眾最後一日報稅情形。

據統計，已完成申報的600.2萬戶中，仍以採用網路申報的387.6萬件最多，其次是採用稅額試算的202.2萬件，採用人工申報的有8.6萬件，採用二維條碼的有1.8萬件。

台北國稅局提醒，採用網路申報的只要將申報資料在今日晚間12時以前上傳成功，就算如期申報，但為避免網路壅塞，還是請民眾儘早上網申報，不要擠在最後時間；有接到稅額試算通知書的民眾，如果同意試算內容，也要在今日前繳款或回復確認，才算完成。

國稅局表示，自6月1日起將無法臨櫃一併查調同一申報戶納稅義務人本人、配偶、受扶養親屬去年度的所得及扣除額資料，只能採人工逐一填寫申報書的各項所得額、扣除額及基本資料，並親赴或郵寄至戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所辦理申報；稅額試算案件也不能以線上登錄、掃描QRcode或電話語音等便利方式確認，僅能以書面或臨櫃確認，且不受理跨區收件，希望民眾最好在今日內完成申報。