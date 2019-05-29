報稅最後三天 國稅局中午不打烊

2019-05-29 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



5月報稅季邁入尾聲，107年度綜合所得稅申報期只剩最後三天不到，中區國稅局局長宋秀玲表示，綜所稅申報即將截止，前一年度全國申報戶共約630萬戶，而截至今（29）日中午12點止，總申報件數已經有543萬件，估計約86%完成申報，然而還是有大約86萬戶餘還沒報稅，呼籲民眾不要拖到最後一天才報。

宋秀玲指出，目前申報的543萬戶當中，網路申報約佔64.47%，共350萬件；以稅額試算書申報者佔34.14%，約185萬戶，剩下的少部分則是人工及二維條碼申報，但還是有86萬餘戶尚未完成。

宋秀玲表示，國稅局在這幾天中午都不打烊，5月31日還會服務到晚上7點，努力為民眾服務，但還是呼籲大家不要拖到最後一天；另外也推薦用網路申報最方便，網路報稅平台開放到5月31日晚上12點為止，系統上可以多次申報，系統會以最後一次申報為準。

宋秀玲提到，在所得稅制優化措施實施後，今年很多地方分區都收到反應，很多民眾都很驚訝今年從繳稅變成退稅，尤其是薪資所得者，以及家裡有小孩的特別有感。

國稅局提醒，該局所提供的所得及扣除額資料，主要是供納稅義務人報稅時參考，倘納稅義務人有查得資料以外之所得，例如出租予個人之房屋租賃所得、出售智慧財產權之財產交易所得等，仍應依法於辦理綜合所得稅結算申報時一併申報。